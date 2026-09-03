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  4. SI Pooja Raghuvanshi leveled serious allegations against senior officers.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (17:23 IST)

अशोकनगर में पदस्थ SI पूजा रघुवंशी का वीडियो वायरल, मेडिकल पर होने के बाद SP ने रोकी सैलरी, PHQ से लगाई गुहार

स्पाइन में दर्द है, फील्ड ड्यूटी की जगह ऑफिस पोस्टिंग दे दीजिए: SI पूजा रघुवंशी

SI Pooja Raghuvanshi; serious allegations by Pooja Raghuvanshi
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (17:32 IST)
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भोपाल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर पूजा रघुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पूजा रघुवंशी पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और विभागीय स्तर पर अपनी मांग को लेकर लगातार की जा रही उपेक्षा का जिक्र करती नजर आ रही हैं।
 
वायरल वीडियो में एसआई पूजा रघुवंशी कहती नजर आ रही है कि कुछ वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। इसके बाद उन्हें करीब एक साल तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। उनका कहना है कि इलाज और आराम के बाद कुछ समय के लिए दर्द ठीक हो गया था, लेकिन पिछले करीब 7-8 महीनों से उनकी स्पाइन में दोबारा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। स्थिति यह है कि वह इस दर्द को सहन तक नहीं कर पा रही हैं। वायरल वीडियो में पूजा रघुवंशी अपनी परेशानी बताते हुए कहती हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण वह पिछले करीब 5-6 महीनों से मेडिकल और डॉक्टरों के चक्कर काट रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर विभाग के अधिकारियों से लगातार निवेदन किया है।
 
पूजा के अनुसार उन्होंने जिले के एसपी से लेकर पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी समस्या पहुंचाई है। उनका दावा है कि अपनी समस्या को लेकर वह 5-6 बार पुलिस मुख्यालय भी जा चुकी हैं। इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं होने की बात वह वीडियो में कहती हैं। वायरल वीडियो में SI पूजा रघुवंशी कहती नजर आ रही है कि जब तक उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक उन्हें फील्ड वर्क की जगह किसी कार्यालय में तैनात किया जाए। उनका कहना है कि वह पुलिस की नौकरी से बचना नहीं चाहतीं और न ही काम करने से इनकार कर रही हैं। उनकी परेशानी केवल इतनी है कि मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति में फील्ड ड्यूटी उनके लिए बेहद मुश्किल हो रही है। इसलिए उन्हें अस्थायी तौर पर ऐसा काम दिया जाए, जिसे वह अपनी शारीरिक स्थिति के बावजूद कर सकें।
 
वीडियो में पूजा रघुवंशी भावुक होकर अपनी मानसिक स्थिति का भी जिक्र करती हैं। वह कथित तौर पर कहती हैं कि विभागीय स्तर पर अपनी समस्या को लेकर लगातार परेशान होने के कारण वह बेहद तनाव में हैं। इसी दौरान वह यह भी कहती हैं कि अगर उनके बच्चे नहीं होते तो वह आत्महत्या कर लेतीं।
 
पूजा रघुवंशी ने अपनी शिकायत में कथित तौर पर करीब पांच महीने की सैलरी रोके जाने का भी आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में पूजा रघुवंशी अधिकारियों से लगातार निवेदन करने की बात कहती हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या के बावजूद उनकी बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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