सतना के राजपरिवार में खूनी संघर्ष, पूर्व मंत्री एवं विधायक नागेन्द्र सिंह की बहू योगिता सिंह को गोली मारी
सतना जिले में राजपरिवार में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में पारिवारिक विवाद के दौरान हुई फायरिंग से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला सुनीता सिंह परिहार को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रतिहार राजपूत वंश के राजपरिवार की बहू योगिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। योगिता पर उनके पति की कथित महिला मित्र सुनीता ने गोलियां चलाईं। इससे वह घायल हो गई।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। योगिता सिंह नागौद के विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे एवं राजपरिवार के सदस्य रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पत्नी हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम और आरोपों की जांच में जुटी है। मां ने आरोप लगाया कि उनके दामाद की कथित महिला मित्र सुनीता सिंह परिहार काफी समय से उनके घर पर रह रही है। मां ने बताया कि इससे पहले भी उनकी बेटी को मारने की कोशिश की गई है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योगिता को कमरे में बंद कर दिया गया था और इसके बाद बाहर से सुनीता को खिड़की से उनके दामाद ने गोली चलाने को कहा था। पीड़िता की मां ने यह भी बताया की उनकी बेटी पर चार राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। Edited by : Sudhir Sharma
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