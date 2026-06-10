मीडिया खबरों के अनुसार, चोरों ने रचना के वीडियो ध्यान से देखे थे! उन्होंने बारीकी से गहनों वाले वीडियो देखने के बाद ही चोरी को अंजाम दिया। वो ज्वेलरी के साथ ही नकदी भी चुराकर ले गए हैं। करीब 2 लाख कैश के साथ सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और चांदी के जेवर भी चोरी हुए हैं। ALSO READ: मिसाइलें तैयार! भारत ने पहली बार तैनात किए 'रेडी-टू-फायर' परमाणु हथियार, दुनिया में खलबली
Bharat ek irony-pradhan desh hai.— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) June 9, 2026
YouTuber Rachna Gurjar of Shivpuri (MP) used to make reels showing off her gold collection. Thieves studied her house layout and CCTV placement from those very reels and then stole her gold, cash, and a even crate of energy drinks. pic.twitter.com/uaLl7Tnn6I