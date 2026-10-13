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Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (13:30 IST)

मध्यप्रदेश में गहराया बिजली संकट, ग्रामीण इलाकों में कटौती से किसान परेशान, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Power crisis in Madhya Pradesh
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (13:30 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली संकट अब गहराता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अघोषित बिजली कटौती के चलते अब विपक्ष के साथ सरकार के मंत्री भी सवाल उठाने लगे है। सोमवार को हुई कैबिनेट की विषेष बैठक में भी प्रदेश में बिजली संकट का मुद्दा उठा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बिजली कटौती का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने उठाया जिसका कई सीनियर मंत्रियों ने समर्थन किया है। इससे पहले मंत्री गौतम टेटवाल भी राजगढ़ में बिजली कटौती को लेकर सोशल मीडिया पर अधिकारियों  के रवैये पर सवाल उठा चुके है।

वहीं आगर-मालवा में बिजली समस्या को लेकर किसान जब राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर को अपनी समस्या सुना रहे थे, तब उन्होंने बिजली की समस्या मानते हुए कैमरा बंद करने को कहा। इसके साथ ही राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को अपने क्षेत्र में बिजली कटौती के कारण विरोध का सामना करना पड़ा है।

कई जिलों में अघोषित बिजली कटौती-मध्यप्रदेश में बिजली संकट गहराने के बीच ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रदेश के करीब 75 प्रतिशत ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में दो से आठ घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती होने और खेती-किसानी के सीजन में  अघोषित बिजली कटौती से जनता अब सड़त पर उतरने लगी है। सीहोर, राजगढ़, देवास, अलीराजपुर, दमोह सहित कई जिलों में बिजली संकट को लेकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों को इस कटौती से अलग रखा गया है।

किसानों के सामने बड़ी चुनौती-ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। धान की फसल को बचाने के लिए किसानों को समय पर सिंचाई की जरूरत है, लेकिन बिजली नहीं मिलने से खेतों में पानी पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। आने वाले दिनों में गेहूं की बुवाई के दौरान भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बन सकता है। गेहूं की बुवाई से पहले प्रदेश को चार से छह हजार मेगावॉट अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी ओर, थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की कमी, कम बारिश के कारण हाइडल बिजली उत्पादन प्रभावित होने और सौर ऊर्जा के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है।

कांग्रेस ने बिजली कटौती पर सरकार को घेरा-मध्यप्रदेश में बिजली संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश में बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति से किसान परेशान हैं। खेतों में सिंचाई प्रभावित होने के कारण धान की फसल सूखने का खतरा बढ़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बिजली कटौती पर सरकार को घेरते हुए लिखा कि  मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में खींचतान, जनता बिजली संकट से परेशान। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से आम जनता और किसान बेहाल है। कैबिनेट की विशेष बैठक में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत 12 मंत्री बिजली कटौती पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री 10 घंटे बिजली मिलने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्रियों की नाराजगी सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। मध्यप्रदेश भाजपा सरकार की आपसी खींचतान के बीच आम जनता बिजली संकट झेलने को मजबूर है।

बिजली संकट का कारण?- बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर होना बिजली संकट का बड़ा कारण है। ऊर्जा विभाग के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिजली की मांग करीब 12,000 मेगावॉट थी, जो इस वर्ष बढ़कर लगभग 16,000 मेगावॉट तक पहुंच गई। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की मांग करीब 2.5 लाख मेगावॉट से बढ़कर 2.8 लाख मेगावॉट तक पहुंची गई है।

इसके साथ ही कोयला की किल्लत से पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पा रहे है। कोयले की कमी से थर्मल पावर प्लांटों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वहीं कम बारिश के कारण हाइडल बिजली उत्पादन में भी गिरावट आई है।

प्रदेश में गहराते बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक करते हुए एमडी पॉवर जनरेशन को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि  प्रदेश के सभी पॉवर प्लांट पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन करें और साथ ही कोयले की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। बैठक में एमडी मंजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी प्लांटों में कोयले का पर्याप्त भण्डारण है। इसके सथ ही ऊर्जा मंत्री ने रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए कहा कि बिजली की माँग का आंकलन अग्रिम रूप से करें और उसकी आपूर्ति की सुनियोजित कार्य-योजना बनायें।
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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