मंगलवार, 21 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. mp cm mohan yadav statement on nari shakti vandan act
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (20:36 IST)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर CM डॉ. मोहन यादव का संदेश- महिलाओं को 33% आरक्षण से मिलेगा सम्मान

Mohan Yadav statement
आज मैं देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूं, जिसका संबंध राष्ट्र की आधी आबादी नारी शक्ति से जुड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण का जो सपना देख है, उसे विपक्ष की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण उसे पूरा नहीं होने दिया। मैं बात कर रहा हूं - नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के ऐतिहासिक निर्णय को साकार करता। मुझे अफसोस के साथ दुख भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति को सम्मान देने के दृष्टिकोण को विपक्षी समझ नहीं सके।
 
लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था। यह आधे राष्ट्रवासियों अर्थात् हमारी बहनों को प्रतिष्ठित करने का उपक्रम था। दशकों से नेतृत्व संभालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही नारियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहते। बहनों की आंखों में सुनहरे भारत के सपने हैं। संसद और अन्य क्षेत्रों में भारत की नारी की सक्रिय भागीदारी के बिना इन सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। 
 
हमारे राष्ट्र में महिलाओं को सदैव सम्मान देने की परम्परा रही है। भारतीय संस्कृति नारियों को वंदनीय मानती है। हमारे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बेटियों के चरण छूकर मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। भारत स्त्री शक्ति को प्रारंभ से महत्वपूर्ण मानता रहा है। राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने में मातृ शक्ति भी पीछे नहीं रही, इसके अनेक उदाहरण है। 
 
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जिन चार वर्गों के कल्याण की चर्चा करते हैं, उनमें नारी भी शामिल है। इसी धारणा से प्रधानमंत्री  मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के माध्यम से एक ऐसी पहल की, जो भारतीय लोकतंत्र में पहले नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद से ही हमारी संसद और  विधानसभाओं में बहनों और बेटियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की बातें की जाती रहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बढ़े और उनका सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हो, इस दृष्टि से यह अधिनियम लाया गया था। 
 
यह बहुत खेदजनक है कि चंद व्यक्तियों और दलों ने महिला कल्याण के ऐसे ऐतिहासिक प्रयास के पक्ष में सहमति व्यक्त नहीं की, अपितु विरोध करते हुए अपनी नारी विरोधी होने की प्रवृत्ति का परिचय दिया और सम्पूर्ण भारतीय समाज के समक्ष खुद के नकारात्मक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दिया है। 
 
नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस महीने पारित हो जाता, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर होता। यह कांग्रेस सहित अन्य दलों को भी यश प्राप्त करने का एक स्वर्णिम अवसर होता। विपक्ष के पास यह अवसर आया था, जिसे उन्होंने खो दिया है। उदाहरण के लिए वर्तमान में पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। इन दलों की महिला जनप्रतिनिधियों को सांसद और विधायक बनने का सौभाग्य मिलता। सम्पूर्ण समाज तभी सशक्त होता है, जब महिला सशक्त हो। कांग्रेस ने अधिनियम का विरोध कर यह प्रमाण दे दिया कि वह राष्ट्र हित और महिला सम्मान के पक्ष में नहीं है, जो कांग्रेस के लिए भी हितकारी नहीं है। सुविचारित रणनीति न अपनाने और राष्ट्र कल्याण को प्राथमिकता न देने की प्रवृत्ति के कारण ही कांग्रेस गर्त में जा रही है। 
 
राष्ट्र में आधी आबादी हमारी बहनों और बेटियों की है, उन्हें ताकतवर बनाने के प्रयास का जिन व्यक्तियों ने विरोध किया वह एक दिन इसका पश्चाताप अवश्य करेंगे। कांग्रेस सहित डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी एवं सहयोगी दल निश्चित ही अपनी इस ऐतिहासिक भूल पर न सिर्फ जनआक्रोश का सामना करेंगे बल्कि खुद अपनी त्रुटि पर आंसु भी बहायेंगे। जबकि हम सभी को महिलाओं के हित में सकारात्मक होकर उन्हें शक्तिशाली बनाने और समर्थ बनाने का कर्तव्य पूरा करना चाहिए।
 
महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में परिश्रम और रचनात्मकता से सफलता के नए सोपान प्राप्त किए हैं। हाल ही में महिला स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों की समीक्षा में पाया गया कि अनेक असंभव कार्य भी बहनों ने करके दिखाएं हैं। यहां तक कि अब हमारी बहनें कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीक का लाभ लेकर कार्य कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहनों का दखल बढ़ रहा है। 
 
प्रधानमंत्री जी द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए लिया गया निर्णय 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णय में से एक है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने का मुख्य आधार बनता। महिलाओं के हित में बनने वाले कानून को इस तरह रोककर महिलाओं के विकास में रोड़ा बनने वाले आपराधिक कृत्य के दोषी हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, महिला विरोधी नेताओं का जमावड़ा बनकर रह गया है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अपने संगठन में भी महिला पदाधिकारियों को कोई सम्मान और अधिकार नहीं देगी। आखिर बहनों की ऐसी उपेक्षा कांग्रेस कब तक करती रहेगी ?
 
कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के हित में बनी रणनीति का विरोध किया है। देखा जाए तो कांग्रेस ने महिलाओं का नहीं, राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान किया है। चाहे तीन तलाक का प्रश्न हो अथवा कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध करने का मामला, कांग्रेस की भूमिका हमेशा नकारात्मक रही है। यूनिफार्म सिविल कोड और समान नागरिक आचार संहिता का भी कांग्रेस विरोध करती है। ऐसे सार्थक सुधारों के नाम पर सिर्फ बाधाएं खड़ी करना, कांग्रेस का एजेण्डा बन गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का भी कांग्रेस विरोध करती है। देश से घुसपैठियों को भगाने को भी कांग्रेस अनुचित मानती है। यही नहीं मतदाता सूची के शुद्धिकरण अर्थात् एसआईआर की उपयोगिता भी कांग्रेस को बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसके अलावा वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं में सुधार का प्रयास किया जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस तरह राष्ट्र हित के आवश्यक कार्यों, सार्थक सुधारों और महिलाओं के विरोध का जिम्मा कांग्रेस ने उठा रखा है। यही कांग्रेस का इतिहास है। 
 
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ खड़ी हुई कांग्रेस को कोई माफ करने वाला नहीं है। महिला जनप्रतिनिधि ही नहीं, देश की एक-एक महिला कांग्रेस से जवाब मांगेगी। परिसीमन से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को क्या क्षति हो रही, यह उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए। प्रत्येक राज्य में 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि हो रही थी। जब समानुपातिक रूप से वृद्धि की पहल होती है, तो इसका लाभ सिर्फ मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों को ही नहीं तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल को भी मिलता। सीटों को लेकर प्रत्येक राज्य की स्थिति में समान रूप से परिवर्तित होती। सभी विपक्षी दलों की महिलाओं को अपने दल के नेताओं से प्रश्न करना चाहिए कि महिलाओं के नेतृत्व पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा ? साथ ही महिला जनप्रतिनिधियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। 
 
बहनों की सुरक्षा और उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गत सोमवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान पर जन आक्रोश महिला पदयात्रा में हमारे प्रदेश की नारी शक्ति ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भोपाल ही नहीं देश भर में इस मुद्दे पर जनता में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। विपक्ष को इस जन आक्रोश की जानकारी भी है। आज नहीं तो कल सभी स्तर के निर्वाचनों में हमारी बहनें कांग्रेस एवं सहयोगी दलों को सबक सीखाएंगी। हमने यह भी निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जायेगा। इस सत्र में महिला कल्याण के संबंध में जनप्रतिनिधियों के विस्तृत विचार पटल पर आएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी और कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यही नहीं प्रदेश में स्थानीय निकायों में भी निंदा प्रस्ताव लाए जाएंगे। 
 
अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भारत वर्ष की नारियों को उड़ान देने की जो मुहिम प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, उसमें विपक्षी दलों का असहयोग माताओं, बहनों और बेटियों के आक्रोश में बदल गया है। देश की नारी शक्ति के स्वाभिमान और सम्मान को जो चोट पहुँची है, उसका परिणाम कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को भोगना होगा।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

TCS नासिक केस : ऑफिस में छेड़छाड़ और दबाव के आरोप, पीड़िताओं ने खोला पूरा सच, निदा खान पर चौंकाने वाले दावे

TCS नासिक केस : ऑफिस में छेड़छाड़ और दबाव के आरोप, पीड़िताओं ने खोला पूरा सच, निदा खान पर चौंकाने वाले दावेटाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक यूनिट में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के प्रयासों के मामले में पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नई जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी केवल दफ्तर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी महिला कर्मचारियों का पीछा करते थे और उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे।

टोंक का नन्हा मानसिंह: 10 साल का बच्चा, जो कहता है- हल्दीघाटी मैंने लड़ी, आमेर में मेरा है खजाना

टोंक का नन्हा मानसिंह: 10 साल का बच्चा, जो कहता है- हल्दीघाटी मैंने लड़ी, आमेर में मेरा है खजानाRaja Man Singh Rebirth Claim News: टोंक/राजस्थान: राजस्थान की रेतीली धरती कहानियों और किंवदंतियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों टोंक जिले का जैकमाबाद गाँव एक ऐसी गुत्थी में उलझा है जिसने विज्ञान और आस्था के बीच की लकीर धुंधली कर दी है। यहाँ रहने वाला 10 साल का कान्हाराम बैरवा अब महज़ एक पाँचवीं का छात्र नहीं रहा, वह खुद को आमेर के प्रतापी शासक राजा मानसिंह प्रथम का अवतार बताता है।

Earthquake : जापान में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, तटीय इलाकों को तुरंत खाली करने के निर्देश

Earthquake : जापान में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, तटीय इलाकों को तुरंत खाली करने के निर्देशउत्तर-पूर्वी जापान में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भीषण भूकंप आने के बाद हड़कंप मच गया है। भूकंप के शक्तिशाली झटकों को देखते हुए प्रशासन ने 3 मीटर (लगभग 10 फुट) तक की ऊंची सुनामी लहरें उठने की चेतावनी जारी की है।

भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को लारक द्वीप से दूर रहने की एडवायजरी जारी की

भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को लारक द्वीप से दूर रहने की एडवायजरी जारी कीबढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और पर्सियन गल्फ क्षेत्र में नौवहन करने वाले जहाजों को लारक द्वीप (Larak Island) से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। नौसेना के सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) की हालिया रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि कुछ मालवाहक जहाज पारंपरिक ट्रैफिक लेन छोड़कर लारक द्वीप के पास वाले नियंत्रित गलियारे से गुजर रहे हैं।

ईरान में अब सेना ही सरकार! अराघची-पेजेशकियन किनारे, IRGC ने अमेरिका को बताया 'समुद्री डकैत'—क्या शुरू होगा महायुद्ध?

ईरान में अब सेना ही सरकार! अराघची-पेजेशकियन किनारे, IRGC ने अमेरिका को बताया 'समुद्री डकैत'—क्या शुरू होगा महायुद्ध?Institute for the Study of War (ISW) के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान में सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ की Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) अब देश की 'सुप्रीम पावर' बन चुकी है, और उन्होंने अमेरिका को सीधे तौर पर 'समुद्री डकैत' (Pirates) करार दे दिया है।

और भी वीडियो देखें

Kerala blast: केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 की मौत, 40 से ज्यादा घायल

Kerala blast: केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 की मौत, 40 से ज्यादा घायलकेरल के त्रिशूर जिले में मंगलवार दोपहर एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा राज्य में एक बड़ी और दुखद घटना के रूप में सामने आया है।

योगी सरकार की पहल से सशक्त हो रहीं निराश्रित महिलाएं, 40 लाख से अधिक को मिल रहा विधवा पेंशन का लाभ

योगी सरकार की पहल से सशक्त हो रहीं निराश्रित महिलाएं, 40 लाख से अधिक को मिल रहा विधवा पेंशन का लाभUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है। इसी क्रम में निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 40.32 लाख से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

परिषदीय स्कूलों में नामांकन ने पकड़ी रफ्तार: 20 दिन में 26% लक्ष्य पूरा, योगी सरकार का बड़ा दावा

परिषदीय स्कूलों में नामांकन ने पकड़ी रफ्तार: 20 दिन में 26% लक्ष्य पूरा, योगी सरकार का बड़ा दावायोगी सरकार द्वारा संचालित स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत प्रदेश में नवीन नामांकन की प्रक्रिया ने शुरुआती चरण में ही तेज गति पकड़ ली है। अप्रैल माह से गतिशील इस अभियान के अंतर्गत पिछले सत्र में लगभग 34 लाख से अधिक नये नामांकन हुए थे।

नारी शक्ति का दम, महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष को जवाब की तैयारी, यूपी में महिला मंत्रियों ने निकाला पैदल मार्च

नारी शक्ति का दम, महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष को जवाब की तैयारी, यूपी में महिला मंत्रियों ने निकाला पैदल मार्चनारी शक्ति वंदन विधेयक को गिराने पर राजधानी लखनऊ में महिलाओं की विशाल आक्रोश पदयात्रा आयोजित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हजारों महिलाएं मुख्यमंत्री आवास (5 कालीदास मार्ग) से विधानसभा तक पैदल चलकर गईं और सपा-कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के खिलाफ रोष व्यक्त किया।

राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर देहरादून में विचार गोष्ठी, ‘संवाद ही विश्वास की नींव’ पर जोर

राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर देहरादून में विचार गोष्ठी, ‘संवाद ही विश्वास की नींव’ पर जोरराष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI), देहरादून चैप्टर द्वारा राजपुर रोड स्थित हुडको सभागार में “लोकतंत्र में जनसंपर्क का महत्व” विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में चैप्टर के अध्यक्ष एवं उपनिदेशक रवि बिजारनिया ने कहा कि लोकतंत्र में जनसंपर्क सरकार और जनता के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करता है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

अक्षय तृतीया

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com