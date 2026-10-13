OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, सॉलिसिटर जनरल से CM की मुलाकात OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख करेगी सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट का रूख करने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगे की कानूनी कार्यवाही को लेकर चर्चा की। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस मामले पर सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है।





वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात पर कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आऱक्षण के खिलाफ स्टे लेना चाहते है लेकिन इसकी जरूरत क्यों है। सरका ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और OBC आरक्षण पर अध्यादेश पास करें।





ओबीसी आरक्षण पर क्या है हाईकोर्ट का फैसला?- जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के तक्कालीन कमलनाथ सरकार के 8 मार्च 2019 के उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने OBC को 14 प्रतिशत तक सीमित रखने का फैसला सुनाया है। साथ ही, 13 प्रतिशत होल्ड पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्प्ष्ट किया कि यह मामला पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का है।





हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा केस में कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के अनुसार कोर्ट को ऐसे विशेष हालात नहीं मिले, जिनके आधार पर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को पार किया जा सके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों में दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाला वर्ष 2019 का संशोधन रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्ग को 14 फीसदी ही आरक्षण की पात्रता मानी है। इसके साथ हाईकोर्ट ने अपने आदेश कहा कि जितन भर्तिया सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक हुई है, 27 फीसदी पिछड़े वर्ग के आरक्षण देते हुए। उसमें पिछड़े वर्ग का जो 27 फीसदी चयन हुआ है, उसे सुरक्षित रखा।