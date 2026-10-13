  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Mohan government to move Supreme Court against High Court verdict on OBC reservation.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (15:18 IST)

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, सॉलिसिटर जनरल से CM की मुलाकात

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख करेगी सरकार

Mohan government to move Supreme Court against High Court ruling on 27% OBC reservation
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (15:18 IST)
google-news
भोपाल। मध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट का रूख करने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने  दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगे की कानूनी कार्यवाही को लेकर चर्चा की।  प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस मामले पर सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात पर कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आऱक्षण के खिलाफ स्टे लेना चाहते है लेकिन इसकी जरूरत क्यों है। सरका ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और OBC आरक्षण पर अध्यादेश पास करें।

ओबीसी आरक्षण पर क्या है हाईकोर्ट का फैसला?- जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के तक्कालीन कमलनाथ सरकार के 8 मार्च 2019 के उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने OBC को 14 प्रतिशत तक सीमित रखने का फैसला सुनाया है। साथ ही, 13 प्रतिशत होल्ड पदों को तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची से भरने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्प्ष्ट किया कि यह मामला पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा 14 फीसदी से  बढ़ाकर 27 फीसदी करने का है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा केस में कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के अनुसार कोर्ट को ऐसे विशेष हालात नहीं मिले, जिनके आधार पर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को पार किया जा सके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों में दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाला वर्ष 2019 का संशोधन रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने पिछड़े  वर्ग को 14 फीसदी ही आरक्षण की पात्रता मानी है। इसके साथ हाईकोर्ट ने अपने आदेश कहा कि जितन भर्तिया सितंबर 2019 से  लेकर सितंबर 2022 तक हुई है, 27 फीसदी पिछड़े वर्ग के आरक्षण देते हुए। उसमें पिछड़े वर्ग का जो 27 फीसदी चयन हुआ है, उसे सुरक्षित रखा। 
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला था

ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका, SIR में गड़बड़ी के आरोप, INDIA Bloc का मार्च

ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका, SIR में गड़बड़ी के आरोप, INDIA Bloc का मार्चसुप्रीम कोर्ट में भारतीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याचिका दायर की गई। राहुल गांधी के नाम से याचिका दाखिल की गई। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट की बेवसाइट पर याचिका दायर की गई। एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम कटने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा सहित 8 अन्य नेताओं के नाम हैं।

Economics Nobel 2026: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का नोबेल, आर्थिक स्थिरता पर शोध के लिए मिला सम्मान

Economics Nobel 2026: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का नोबेल, आर्थिक स्थिरता पर शोध के लिए मिला सम्मानआर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2026 का नोबेल पुरस्कार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट ई. हॉल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक, दोनों अर्थशास्त्रियों को मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधार पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है।

Electric Scooter : नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 250KM तक की रेंज का दावा, फीचर्स भी कमाल के

Electric Scooter : नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 250KM तक की रेंज का दावा, फीचर्स भी कमाल केइलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में VLF India ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर VLF Strada लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1.20 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इसे City और Max दो वेरिएंट में पेश किया है। इसकी कीमत और रेंज को देखते हुए बाजार में इसका मुकाबला Yamaha EC-06 और Suzuki E-Access जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा।

दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद में हत्या, पूर्व IAS और वकील बेटा गिरफ्तार

दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद में हत्या, पूर्व IAS और वकील बेटा गिरफ्तारदिल्ली मेट्रो में हुई मारपीट में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए एक पूर्व IAS और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। घटना 8 अक्टूबर 2026 की शाम की है। जहां मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बीच 48 साल के पवन शर्मा के साथ मारपीट में वह घायल हो गए थे, अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

शिवराज सिंह चौहान ने किसे कहा 'नरपिशाच' और क्यों मोहन यादव सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व सीएम?

शिवराज सिंह चौहान ने किसे कहा 'नरपिशाच' और क्यों मोहन यादव सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व सीएम?shivraj singh chouhan protest: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (मामा) अपनी ही पार्टी की डॉ. मोहन यादव सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ खुलकर मोर्चे पर आ गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम डॉ. मोहन ने की नई पहल, इंदौर में होगी अर्बन कॉन्क्लेव-2026

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम डॉ. मोहन ने की नई पहल, इंदौर में होगी अर्बन कॉन्क्लेव-2026मध्यप्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई पहल करने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शहरी विकास के नए मॉडल, निवेश की संभावनाओं, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की शहरी जरूरतों पर विशेषज्ञों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श होगा। कॉन्क्लेव के दौरान सीएम डॉ. यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे। इसमें नगरीय क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर संवाद होगा। इसके अलावा वे परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ-साथ नगरीय विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान कई जन-प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे।

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, सॉलिसिटर जनरल से CM की मुलाकात

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, सॉलिसिटर जनरल से CM की मुलाकातमध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट का रूख करने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगे की कानूनी कार्यवाही को लेकर चर्चा की। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस मामले पर सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है।

एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला था

एस. जयशंकर ने क्यों दी '4F संकट' की चेतावनी? जानिए इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत को ऐसे ही संकट से कैसे निकाला थाS Jaishankar 4F crisis warning: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक मंच पर 4F संकट (फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, फाइनेंस) की चेतावनी दी है। जानिए 1965 के 'शिप-टू-माउथ' दौर से लेकर आज की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर का पूरा विश्लेषण।

दीवाली तक UPI पर नहीं लगेगा MDR, NPCI का बड़ा फैसला

दीवाली तक UPI पर नहीं लगेगा MDR, NPCI का बड़ा फैसलाUPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमिटी ने त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का फैसला किया है। इसकी तारीख अलग से बताई जाएगी। यह चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होना था।

12 घंटे का बंद और कटे सिर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम! मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, जानिए क्या हैं हालात?

12 घंटे का बंद और कटे सिर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम! मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, जानिए क्या हैं हालात?Manipur bandh Kangpokpi violence: उत्तर-पूर्व के राज्य मणिपुर में तनाव और हिंसा की नई लहर के बीच स्थिति एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गई है। एक ओर जहां इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय से जुड़े सात प्रतिबंधित सशस्त्र उग्रवादी संगठनों ने 1949 में भारतीय संघ के साथ मणिपुर के विलय के विरोध में 15 अक्टूबर को 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।