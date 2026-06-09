मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द, CM मोहन यादव बोले- कांग्रेस को करना चाहिए आत्ममंथन

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नामांकन रद्द होने के पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी छिपाई थी, जबकि उसे घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन, दुर्भाग्यवश कांग्रेस के लोगों ने यह जानकारी छिपाई। जो निर्णय लिया गया है, मैं इस जांच प्रक्रिया का स्वागत करता हूं। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। सीएम डॉ.यादव ने कहा कि कांग्रेसी भय में थे। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। Edited by : Sudhir Sharma