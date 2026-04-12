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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल/सीहोर , रविवार, 12 अप्रैल 2026 (17:08 IST)

Ladli Behna Yojana की 33वीं किस्त जारी: CM मोहन ने 1836 करोड़ ट्रांसफर किए, 1.25 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगात

Ladli Behna Yojana 33rd installment
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अप्रैल को एक तरफ लाड़ली बहनों को सौगात दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वे सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 'महिला सशक्तिकरण सम्मेलन' में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने यहां 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा उन्होंने यहां करीब 184  करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया।

इनमें 115 करोड़ 32 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और 69 करोड़ 60 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां रोड शो किया। उन्होंने स्कूली बच्चियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन भी किया।  कार्यक्रम के दौरान डॉ. यादव कांग्रेस पर भी जमकर बरसे उन्होंने कहा कि  वंदे मातरम में भारत माता की वंदना है, उसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के लिए रक्षाबंधन का दिन है। आज यहां त्रिवेणी का संगम हुआ है। आज सीहोर जिले में नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां नया समय प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए सुनहरा समय लेकर आए हैं। उनके नेतृत्व में बैसाख मास अमर होने वाला है। आजादी के बाद जो अभी तक नहीं हुआ था, वो बड़ा काम इसी महीने होने वाला है। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा-विधानसभा में 33 फीसदी का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। सांसद-विधायक-मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी बहनों के घर चलकर आएगी। इससे हमारा जीवन धन्य हो गया।  
 

वंदे मातरम में भारत माता की वंदना है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज यहां करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन हुआ है। एक समय वंदे मातरम के आह्वान पर देश में सभी ने आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने वंदे मातरम कहते-कहते प्राणों की आहूति दे दी। वंदे मातरम से पूरा देश आंदोलित हुआ। लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने उसमें भी वोट की राजनीति की। कांग्रेस ने पहले वंदे मातरम के टुकड़े कराए, फिर देश के टुकड़े कराए, और अब वंदे मातरम गाने में और भारत माता की जय बोलने में कांग्रेस के लोगों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि देश में हो रही इस घटना के लिए सारा पाप कांग्रेस के माथे आएगा। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जिसको वंदे मातरम कहना है वो कहे, जिसको नहीं कहना वह नहीं कहे। तुम इस देश का खाते हो तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के समय कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर देश को बांटने का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा वंदे मातरम गाने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया।
 

भारत के मान-सम्मान को कांग्रेस ने पहुंचाई चोट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण में भी लगातार अड़ंगे लगाए। जब जनता ने कांग्रेसियों का साथ नहीं दिया तो उन्होंने हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा देकर बेशर्मी से सवाल किए कि भगवान राम कहां पैदा हुए, इसका सबूत क्या है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जो उसके आदेश के बाद आज भगवान राम का मंदिर जगमगा रहा है। अब बताएं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कि मंदिर बनने के बाद आज तक आप भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गए। आप पाप कर रहे हैं। जनता आपको माफ नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने भगवान राम के मामले में भी वोट बैंक ही देखा। जनता सारा हिसाब करेगी। कांग्रेसी लाड़ली बहनों को भी नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि लाड़ली बहनों को पैसे मत दो, वे शराब पी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों कांग्रेस की इन बातों को गठान बांधते जाना, याद रखना। कांग्रेसियों तुम जो मर्जी आए वो बोलो, हम बहनों को राशि देते जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की पहचान ही मातृ सत्ता के आधार पर है। हम माताओं-बहनों की देवियों की तरह पूजा करते हैं। कांग्रेसियों की वजह से विश्व में भारत का मान-सम्मान खराब होता है। लेकिन, इनको शर्म नहीं आती।  
 

जनकल्याण के लिए समर्पित सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यहां के सांदीपनि विद्यालयों में 90 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर आए हैं। राज्य सरकार विद्यार्थियों को 4 लाख साइकिलें बांट रही है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूल टॉपर बच्चों को स्कूटी दी जा रही है। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों की 65 लाख से अधिक बहनें सशक्त हुई हैं। प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदीयां हैं। अकेले सीहीर में 1 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों की दीदीयां हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह के लिए 51 हजार रुपए की राशि दे रही है।

सीएम डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आष्टा में नवीन आईटीआई की स्थापना, महाविद्यालय में कन्या छात्रावास निर्माण, नाला निर्माण, जावर में शहरी सौंदर्यीकरण, जिलास्तरीय अनुसूचित बालक-बालिका छात्रावास निर्माण, आष्टा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन निर्माण, जावर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करने, गुराड़िया खुर्द बैराज निर्माण, दूधी नदी पर नय बैराज, नहर निर्माण, गीता भवन बनाने की घोषणा की।
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