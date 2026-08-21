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Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (13:44 IST)

कटनी CSP नेहा पच्चीसिया पर गिरी गाज, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए तत्काल निलंबन के निर्देश

Katni CSP Neha Pacchisia suspended
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (13:51 IST)
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भोपाल। जमीन खरीद विवाद में फंसी कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को संबंधित सीएसपी के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है।
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव अथवा पद के दुरुपयोग को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन कानून व्यवस्था के मामले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेगा।
 
दरअसल, कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया का नाम एक जमीन से जुड़े विवाद में सामने आया है। आरोप है कि एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीन को दबाव बनाकर करीब 18 लाख रुपये में खरीदा गया। मामले को लेकर शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है।

प्रकरण सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। सरकार की ओर से यह संदेश भी दिया गया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पद का प्रभाव इस्तेमाल करने अथवा नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, ताकि वास्तविक तथ्यों का पता लगाया जा सके। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के इस रुख के बाद कटनी जमीन विवाद का मामला प्रदेश स्तर पर चर्चा में आ गया है। अब जांच की रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
 
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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