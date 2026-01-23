शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Kailash Vijayvargiya distance from the Republic Day celebrations is it anger or pressure politics
Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (14:17 IST)

कैलाश विजयवर्गीय की धार और गणतंत्र दिवस समारोह से दूरी नाराजगी या प्रेशर पॉलिटिक्स?

Kailash Vijayvargiya
इंदौर के भागीरथपुरा कांड के बाद मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में सरकार के दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। मोहन कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह सूबे की सियासत में असहज दिखाई दे रहे है, उसे उनकी सरकार से नाराजगी से जोड़़कर देखा जा रहा है। पहले कैबिनेट की बैठकों से कैलाश विजयवर्गीय का अक्सर दूर रहना और अब 10 दिन के लिए पूरी तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहना यानि एक तरह से छुट्टी पर जाने ने इन चर्चाओं को और बल दे दिया है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय सरकार में नाराज चल रहे है और अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं।

दरअसल गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने के लिए जारी मंत्रियों की सूची में कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं होना और धार के प्रभारी मंत्री होने के बाद भी आज जब भोजशाला पर पूरे देश की निगाहें टिकी है तब कैलाश विजयवर्गीय का मौके पर नहीं होना कई तरह की चर्चाओं को जन्म देता है। हलांकि कैलाश विजयवर्गीय के दफ्तर से यह बताया गया है कि पारिवारिक मित्र की पत्नी का निधन के चलते वह 10 दिन किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब डॉ. मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना कर कैलाश विजयवर्गीय को उनके अधीन मंत्री बनाया गया था, तभी से सियासी गलियारों में यह अटकलें लगाई जाती रही है कि कैलाश विजयवर्गीय भाजपा आलाकमान के इस फैसले से खुश नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के प्रभारी रहे रह चुके कैलाश विजयवर्गीय जब 2023 में एक दशक के बाद प्रदेश की राजनीति में लौटे तो उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें कोई बड़ा विभाग मिलेगा लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जिस विभाग को दशक पहले संभाल चुके थे उन्हें वहीं नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया। तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे अपनी वरिष्ठता के हिसाब से इस पोर्टफोलियो को छोटा मानते हैं।

इन अटकलों को समय-समय पर उस समय और बल मिलता  रहा है जब कैलाश विजयवर्गीय सरकार के मंत्री होने के बाद भी प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी खासकर इंदौर के अफसरों पर सीधे टिप्पणी करते आए। ऐसा ही एक मौका सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जब कहा कि वह इंदौर के प्रभारी मंत्री नहीं है तो कैलाश विजयवर्गीय ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम तो आपको ही प्रभारी मंत्री समझते थे  और इंदौर के अफसर आपके नाम पर धमकाते थे। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहना कि इंदौर के अधिकारी अधिकारी सुनते नहीं हैं, उनकी नाराजगी माना जा रहा है। 

वहीं  इंदौर के भागीरथपुरा कांड के बाद तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच चल रही खींचतान को भी सतह पर ला दिया है। इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर स्थानीय विधायक और  नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही। कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से यह दुखद घटना हुई और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

राजनीति के जानकर कहते है कि भगीरथपुडा कांड के बाद कैलाश विजयवर्गीय का कैबिनेट की बैठक में नहीं आना लेकिन प्रदेश  भाजपा कार्यालय पहुंचंना और खुले मैदान में संगठन महामंत्री हितानंद से चर्चा करना, से साफ संकते है कि कैलाश विजवय्गीय एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे है। प्रदेश की राजनिति में इन दिनों मोहन यादव कैबिनेट के विस्तार की अटकलें चल रही है ऐसे में यह देखना होगा कि भविष्य में प्रदेश की राजनीति में  कैलाश विजयवर्गीय की क्या भूमिका होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

टैरिफ की आड़ में Donald Trump की 'बिजनेस डील', दूसरे कार्यकाल में कैसे कमाए 12,800 करोड़ रुपए, Pakistan में भी लगाया पैसा

टैरिफ की आड़ में Donald Trump की 'बिजनेस डील', दूसरे कार्यकाल में कैसे कमाए 12,800 करोड़ रुपए, Pakistan में भी लगाया पैसाडोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति पद के जरिए निजी संपत्ति बढ़ाने के आरोप। भारत के पुणे में ऑफिस प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के साथ 17,000 करोड़ की क्रिप्टो डील से बटोरी सुर्खियां।

एक क्लिक और आपका बैंक खाता खाली, कहीं आपको तो नहीं आया Parivahan विभाग के नाम पर मैसेज, घबराएं नहीं

एक क्लिक और आपका बैंक खाता खाली, कहीं आपको तो नहीं आया Parivahan विभाग के नाम पर मैसेज, घबराएं नहीं'Parivahan' के नाम पर आया फर्जी चालान का मैसेज, एक क्लिक और खाली हो जाएगा बैंक खाता

What is Board of Peace : डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या है, पाकिस्तान भी बना मेंबर, PM मोदी और पुतिन समेत 60 देशों को न्योता, किसने स्वीकारा और किसने ठुकराया?

What is Board of Peace : डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या है, पाकिस्तान भी बना मेंबर, PM मोदी और पुतिन समेत 60 देशों को न्योता, किसने स्वीकारा और किसने ठुकराया?अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' का ऐलान किया है। पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग समेत 60 देशों को न्योता मिला है। जानें क्या है ट्रंप का 20-सूत्रीय शांति

Digital Arrest से बचाएगा UPI 'किल स्विच', अब एक बटन दबाते ही फ्रीज होगा बैंक खाता, सरकार की बड़ी तैयारी

Digital Arrest से बचाएगा UPI 'किल स्विच', अब एक बटन दबाते ही फ्रीज होगा बैंक खाता, सरकार की बड़ी तैयारीडिजिटल अरेस्ट से सुरक्षा के लिए UPI किल स्विच और बैंकिंग फ्रीज Govts New Plan

शंकराचार्य विवाद के बीच गरजे CM योगी, किसे बताया कालनेमि, कौन था यह मायावी राक्षस?

शंकराचार्य विवाद के बीच गरजे CM योगी, किसे बताया कालनेमि, कौन था यह मायावी राक्षस?CM Yogi on Shankaracharya Congroversy : प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा।

और भी वीडियो देखें

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावाTrump vs Modi Jinping: अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हों, लेकिन एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस दावे को पलट दिया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर स्थिति में हैं।

कैलाश विजयवर्गीय की धार और गणतंत्र दिवस समारोह से दूरी नाराजगी या प्रेशर पॉलिटिक्स?

कैलाश विजयवर्गीय की धार और गणतंत्र दिवस समारोह से दूरी नाराजगी या प्रेशर पॉलिटिक्स?इंदौर के भागीरथपुरा कांड के बाद मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में सरकार के दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। मोहन कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह सूबे की सियासत में असहज दिखाई दे रहे है, उसे उनकी सरकार से नाराजगी से जोड़़कर देखा जा रहा है। पहले कैबिनेट की बैठकों से कैलाश विजयवर्गीय का अक्सर दूर रहना और अब 10 दिन के लिए पूरी तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहना यानि एक तरह से छुट्टी पर जाने ने इन चर्चाओं को और बल दे दिया है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय सरकार में नाराज चल रहे है और अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं।

ग़ाज़ा : मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच व जवाबदेही के लिए कार्य जारी रखने का संकल्प

ग़ाज़ा : मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच व जवाबदेही के लिए कार्य जारी रखने का संकल्पसंयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ग़ाज़ा पट्टी में शान्ति योजना के लिए अन्तरराष्ट्रीय बोर्ड को स्थापित किया है। इस पृष्ठभूमि में इसराइल-हमास युद्ध के दौरान वहां मानवाधिकार उल्लंघन के गम्भीर मामलों की जांच के लिए गठित आयोग ने संकल्प जताया है कि सभी के लिए न्याय व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

मासूम गुलाब के फूल बेच रही थी, दरिंदे ने उसे भी नहीं छोड़ा, बना लिया हवस का शिकार

मासूम गुलाब के फूल बेच रही थी, दरिंदे ने उसे भी नहीं छोड़ा, बना लिया हवस का शिकारराजधानी दिल्ली में बच्‍ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां के प्रसाद नगर इलाके में एक दरिंदे ने मासूम बच्‍ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्‍ची यहां ट्रैफिक सिग्नल पर गुलाब बेचने का काम करती थी। वो सिर्फ 11 साल की है। दरिंदे ने मासूम बच्ची को अगवा कर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

राहुल गांधी को मिला दादा फिरोज गांधी का दशकों पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, असली नकली पर उठे सवाल

राहुल गांधी को मिला दादा फिरोज गांधी का दशकों पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, असली नकली पर उठे सवाललोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक व्यक्ति ने उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें सौंपा। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दौरे के दूसरे दिन विकास सिंह नामक एक व्यक्ति ने फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा। विकास ने यह लाइसेंस सहेजकर रखा हुआ था। हालांकि इसकी वैद्यता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और विवाद खडा हो गया है।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com