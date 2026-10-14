मध्यप्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की Inside Story, 23 IAS समेत 11 जिलों के कलेक्टर क्यों बदले गए? सुखबीर सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, रश्मि अरुण शमी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, भरत यादव जनसंपर्क सचिव

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मंगलवार देर रात जारी आदेश में 11 जिलों के कलेक्टरों को बदलने के साथ मंत्रालय स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस प्रशासनिक सर्जरी में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर स्वास्थ्य, लोक निर्माण और जनसंपर्क विभाग तक नई पदस्थापनाएं की गई हैं।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं आईएएस अधिकारी भारत यादव को मंत्रालय में नई जिम्मेदारियां देते हुए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के साथ सचिव जनसंपर्क की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रश्मि अरुण शमी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव (ACS) बनाया गया है।

11 जिलों में बदले गए कलेक्टर- सरकार ने जबलपुर, रायसेन, सिंगरौली, पन्ना, हरदा, नर्मदापुरम, भिंड, शाजापुर और बुरहानपुर समेत कई जिलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। रायसेन के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं रोहित सिसोनिया को रायेसन कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है बुरहानपुर के कलेक्टर हर्ष सिंह को पन्ना कलेक्टर, अंकित अस्थाना को सिंगरौली कलेक्टर, बालाघाट के कलेक्टर कुमार सत्यम को हरदा कलेक्टर, पवन कुमार जैन को भिंड कलेक्टर, अरुण कुमार विश्वकर्मा को जबलपुर कलेक्टर बनाया गया है।

मध्यप्रदेश में देर रात हुई हुई इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी गुड गवर्नेंस की ओर सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। तबादले सूची में सरकार की मंशा पर जमीन पर सहीं तरीके से नहीं उतार पाने वाले कई कलेक्टर को मंत्रालय वापस बुला लिया गया है। वहीं 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों को जिलों में कलेक्टर की जिम्मेदारी देकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है।





IAS ट्रांसफर में गुड गवर्नेंस का मैसेज- IAS अफसरों की ट्रांसफर सूची में मंत्रालय से लेकर जिलों में तैनात अफसरों के कामकाज का मूल्यकांन का साफ असर दिखाई दिया है मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों से समन्वय में कमी को गंभीरता से लिए जाने के संकेत हैं। बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम को आदिवासी बच्चों की मौत मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं करने पर चार महीने में हटाकर छोटे जिले हरदा की जिम्मेदारी दी गई। पन्ना में केन-बेतवा परियोजना के भू-अर्जन में विपल रहने पर कलेक्टर ऊषा परमार को भोपाल बुलाकर उद्यानिकि विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। इसके साथ गौरव बैनल की भी सिंगरौली कलेक्टर से विदाई कर दी गई है।



इसके साथ ही सीनियर IAS अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़ा बदलाव करते हुए सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारियों के मद्देनजर उद्योग विभाग को मजबूत करने के लिए लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग को स्वतंत्र सचिव, उद्योग विभाग को नया सचिव और कुमार पुरुषोत्तम को MSME आयुक्त की जिम्मेदारी देकर उन्हें अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव (ACS) के रूप में रश्मि अरुण शमी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि जनसंपर्क सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिलने से भरत यादव की भूमिका का विस्तार हुआ है। वहीं, मूंग खरीदी आंदोलन के दौरान प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को हरदा और तत्कालीन होशंगाबाद जिले के कलेक्टरों को हटा दिया गया है। ।

वहीं 11 जिलों के कलेक्टर बदले जाने के बीच सीहोर कलेक्टर श्री बालागुरु के को नहीं हटाने को भी प्रशासनिक गलियारों में एक सख्त मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकानों को तोड़े जाने और फसलों को नष्ट किए जाने की प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को अन्याय और जुल्म की पराकाष्ठा बताते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य सचिव से फोन पर नाराजगी जताई थी। ऐसे में सीहोर कलेक्टर को नहीं हटाना और सीहोर में अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में दूसरे जिले से आने वाले लोगों के अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा करने और हजारों की संख्या में सागौन के पेड काटकर जमीन कब्जाने की बात कही गई है।