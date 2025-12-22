सोमवार, 22 दिसंबर 2025
उज्जैन , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (06:52 IST)

हर दिन ध्यान का संकल्प, ध्यान दिवस पर सैकड़ों ने लिया नियमित ध्यान का प्रण

महाकाल गुरुकुल आश्रम से पुलिसकर्मियों व निर्माण श्रमिकों तक पहुंचा ध्यान का संदेश

International Meditation Day
International Meditation Day: 21 दिसंबर को जब पूरा अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस मना रहा था, उसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु कृष्णा गुरुजी ने ध्यान दिवस के अवसर पर ध्यान सत्रों की एक विशेष ‘मैराथन’ आयोजित कर समाज के विविध वर्गों तक ध्यान का संदेश पहुँचाया। इस पहल के अंतर्गत सैकड़ों प्रतिभागियों ने प्रतिदिन ध्यान करने का संकल्प लिया।
 
कार्यक्रम की शुरुआत शनि नवग्रह स्थित गुरुकुल से हुई, जहां 111 बटुक ब्राह्मणों को ध्यान का अभ्यास कराया गया। इसके बाद महाकाल गुरुकुल के 100 बटुक ब्राह्मणों तथा पुलिस लाइन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और पुलिस कर्मियों को भी ध्यान सत्रों से जोड़ा गया।
 
कृष्णा गुरुजी ने कहा कि योग का प्रमुख अंग ध्यान आज विश्वभर में स्वीकार किया जा रहा है। यह सनातन परंपरा की शक्ति को रेखांकित करता है और भारत के ‘विश्वगुरु’ बनने की दिशा में बढ़ते कदमों का संदेश देता है। उन्होंने प्रत्येक सत्र में सरल शब्दों में ध्यान की अवधारणा समझाते हुए कहा कि 'मेडिटेशन हमारा स्वभाव है।' बचपन के उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब माता-पिता कहते हैं— ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो—तो वह भी ध्यान का ही रूप है, जिसे बाहरी ध्यान (आउटर मेडिटेशन) कहा जा सकता है।
 
उन्होंने आगे कहा कि आज विश्व आंतरिक ध्यान (इनर मेडिटेशन) का अभ्यास कर रहा है, जिसमें आँखें बंद कर स्वयं को खुला छोड़ दिया जाता है और सहज ध्यानावस्था में प्रवेश किया जाता है। ध्यान मन, बुद्धि और आत्मा का विश्राम है। पहले शरीर को स्थिर किया जाता है, फिर श्वास-प्रश्वास को प्राणायाम से संतुलित कर ध्यान में प्रविष्ट होते हैं—जो अंततः ‘सत्-चित्-आनंद’ की अनुभूति तक ले जाता है।
 
कार्यक्रम में भजन-गायन के माध्यम से भी ध्यान का अनुभव कराया गया। 'मुझको कहां ढूंढे रे बंदे' जैसे भजनों के साथ ‘नारायण-नारायण’ के सामूहिक गान ने प्रतिभागियों को सहज रूप से ध्यानावस्था में पहुंचाया। कृष्णा गुरुजी ने स्पष्ट किया कि ध्यान कोई धर्म नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा के बोध तक पहुंचाने की की विधि है।
 
पुलिस निर्माण क्षेत्र में कार्यरत एक श्रमिक के प्रश्न—'ध्यान क्या है?' —का उत्तर देते हुए गुरुजी ने कहा कि प्रार्थना में हम भगवान से कहते हैं—भगवान सुनते हैं; ध्यान में हम सुनते हैं—भगवान क्या कहते हैं। दोनों गुरुकुल में कृष्णा गुरुजी द्वारा लिखित कलियुग पुराण ग्रंथ भेंट किया गया। कार्यक्रम में महाकाल गुरुकुल के प्राचार्य सोम गुरुजी नागर, पुलिस निर्माण विभाग के अधिकारी राजेन्द्र शर्मा, कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अनिल कुमार ‘पिंकू’ नागर, उज्जैन के राकेश बजाज सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।
 
G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरीG RAM G bill has become law : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MGNREGA की जगह विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल ने अब कानून का रूप ले लिया और पूर्व की मनरेगा योजना अब इतिहास बन गई। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित कर दिया था।

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षणBig announcement has been made regarding former Agniveers : नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 फीसदी आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...Mohan Bhagwat News : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। भागवत ने कहा कि अगर आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का मुख्य मकसद नैतिक रूप से सही और नेक लोगों का निर्माण करना है।

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगी

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगीअब आपका रेल का सफर महंगा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत लंबी यात्रा के किराए में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, उपनगर ट्रेन यात्रा के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आम यात्री वर्ग के टिकटों के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया जस का तस रहेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सच

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सचएलजी इलेक्ट्रिॉनिक्स का लिमिटेड एडिशन एयर कंडीशनर, जिसे दो दशक पहले बेचा गया था, अब एक बार फिर सुर्खियो में है। सोशल मीडिया पर खबरे हैं कि इसमें शुद्ध सोना है। इसके लोगो के बारे में यह खुलासा हुआ है कि यह ठोस सोने से बना था। हाल ही में वैश्विक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस खबर को और भी सुर्खियों में ला दिया।

पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगी नई रफ्तार, राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ की मंजूरी

पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगी नई रफ्तार, राज्य सब्सिडी के लिए 500 करोड़ की मंजूरीPM Surya Ghar Yojana: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना को सरकार और गति देने जा रही है। सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में इसके लिए 500 करोड़ की मंजूरी दी गई। इस राशि से पीएम सूर्य घर योजना की राज्य सब्सिडी दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी शीघ्र एवं सुगमता से उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को योजना का पूर्ण लाभ समय पर मिल सके।

Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ा सिर, इकोनॉमी से बात मेलानिया के अंडरगारमेंट तक पहुंची

Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ा सिर, इकोनॉमी से बात मेलानिया के अंडरगारमेंट तक पहुंचीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपनी हरकतों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही उनका एक भाषण भी वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था पर बोलना शुरू किया, महंगाई पर सभी आरोपों को नकारा और फिर विषय से भटक गए। इकोनॉमी से शुरू हुई बात अंडरगारमेंट तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बीते शुक्रवार को अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना गए थे।

योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़

योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़Yogi government supplementary budge: योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को बड़ी प्राथमिकता दी है। प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 423.80 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है।

योगी सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट

योगी सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजटYogi government supplementary budget: योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता बनाए रखने, आवश्यक क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और बदलती जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है।

यूपी में ईको पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को मिलेगा नया आयाम, अनुपूरक बजट में रखा प्रस्ताव

यूपी में ईको पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को मिलेगा नया आयाम, अनुपूरक बजट में रखा प्रस्तावमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में पर्यटन, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थलों का विकास करने पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने आज विधान सभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए यूपी ईको टूरिज्म विकास बोर्ड के लिए 1 करोड़ रुपए तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
