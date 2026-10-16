मोहन-शिवराज की एक घंटे बंद कमरे में बैठक के बाद आखिर कैसे खत्म हुआ कोसमी का आदिवासी जमीन विवाद? सीएम ने उच्चस्तरीय जांच का दिया भरोसा, भोपाल आ रहे आदिवासियों का आंदोलन खत्म

भोपाल। सीहोर के कोसमी में आदिवासियों के घरों के बुलडोजर चलाने से खड़ा हुआ विवाद अब थमता नजर आ रहा है। गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुख्यमंत्री निवास पर बंद कमरे में हुई बैठक के बाद कोसमी से भोपाल की ओऱ से आ रहे हजारों की संख्या में आदिवासियों का आंदोलन खत्म हो गया है।





इससे पहले गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे।





शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोसमी ग्राम में बीते दिनों हुए घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी देने के साथ आदिवासियों के घरों पर कार्रवाई को लेकर जानकारी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया।





मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि हम आपसी संवाद से मामले का व्यावहारिक समाधान निकालेंगे।





भोपाल में आ रहे आदिवासी रास्ते से लौटे-वहीं सीएम हाउस में बैठक के बाद सीहोर के 35 गांवों से हजारों की संख्या में भोपाल आ रहे आदिवासियों को रास्ते से वापस लौट दिया। बुधनी से विधायक रामाकांत भार्गव और भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय भोपाल आ रहे आदिवासियों से मिलने दे रात पहुंचे और उनकी मांगों पर आश्वासन देकर उन्हें वापस दिया।





एक घंटे बंद कमरे की बैठक में निकला सुलह का रास्ता-सीहोर के कोसमी गांव में आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के धरने से शुरु हुए पूरे विवाद का 4 दिन में कैसे पटाक्षेप हो गया, अब यह बड़ा सवाल है। गुरुवार रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बंद कमरे में शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की एक घंटे चली बैठक में क्या बात हुई इसकी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है और न ही बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कोई बात की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट को सामने रखा गया जिसमें वन भूमि पर अतिक्रमण की बात कहीं गई। वहीं बैठक में वन विकास निगम के अधिकारियों की भूमिका का भी मुद्दा उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वन विकास निगम के अधिकारियों के व्यवहार की उच्चस्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया।





कलेक्टर की रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि-सीहोर के कोसमी में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे को लेकर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के लाड़कुई वन परिक्षेत्र की कोसमी बीट स्थित आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 426 में वन विकास निगम की 31.48 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2021 में क्षेत्र में 3.37 लाख से अधिक सागौन के पौधे लगाए गए थे, जिनमें से लगभग 78,700 पौधों को नष्ट कर वन भूमि पर कब्जा किए जाने का दावा किया गया है।





रिपोर्ट में सैटेलाइट चित्रों के आधार पर वर्ष 2022 से अतिक्रमण शुरू होने की बात कही गई है। प्रशासन ने 11 अक्टूबर 2026 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और कलेक्टर ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य शासन को सौंप दी है।







कैसे शुरु हुआ था विवाद?-केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में 11 अक्टूबर को वन विभाग और प्रशासन द्वारा वन भूमि पर घर बनाने वाले 12 आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। आदिवासी परिवारों के आशियाने उजड़ने, उनकी फसलें नष्ट होने और पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को मिट्टी से भर दिए जाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे और धरने पर बैठ गए थे।





इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को फोन कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि गरीब परिवारों को बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके लिए नए घर बनवाए जाएंगे। साथ ही, जब तक उनके रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनके रहने और खाने-पीने की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी वन विकास निगम के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे।