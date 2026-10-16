  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. How was the tribal land dispute in Kosmi finally resolved following a one-hour closed-door meeting between Mohan and Shivraj
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (13:01 IST)

मोहन-शिवराज की एक घंटे बंद कमरे में बैठक के बाद आखिर कैसे खत्म हुआ कोसमी का आदिवासी जमीन विवाद?

सीएम ने उच्चस्तरीय जांच का दिया भरोसा, भोपाल आ रहे आदिवासियों का आंदोलन खत्म

Mohan-Shivraj one hour closed door meeting on Kosmi tribal land dispute
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:10 IST)
google-news
भोपाल। सीहोर के कोसमी में आदिवासियों के घरों के बुलडोजर चलाने से खड़ा हुआ विवाद अब थमता नजर आ रहा है। गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुख्यमंत्री निवास पर बंद कमरे में हुई बैठक के बाद कोसमी से भोपाल की ओऱ से आ रहे हजारों की संख्या में आदिवासियों का आंदोलन खत्म हो गया है।

इससे पहले गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे।

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोसमी ग्राम में बीते दिनों हुए घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी देने के साथ आदिवासियों के घरों पर कार्रवाई को लेकर जानकारी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि हम आपसी संवाद से मामले का व्यावहारिक समाधान निकालेंगे।

भोपाल में आ रहे आदिवासी रास्ते से लौटे-वहीं सीएम हाउस में बैठक के बाद सीहोर के 35 गांवों से हजारों की संख्या में भोपाल आ रहे आदिवासियों को रास्ते से वापस लौट दिया। बुधनी से विधायक रामाकांत भार्गव और भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय भोपाल आ रहे आदिवासियों से मिलने दे रात पहुंचे और उनकी मांगों पर आश्वासन देकर उन्हें वापस दिया।

एक घंटे बंद कमरे की बैठक में निकला सुलह का रास्ता-सीहोर के कोसमी गांव में आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के धरने से शुरु हुए पूरे विवाद का 4 दिन में कैसे पटाक्षेप हो गया, अब यह बड़ा सवाल है। गुरुवार रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बंद कमरे में शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की एक घंटे चली बैठक में क्या बात हुई इसकी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है और न ही बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कोई बात की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट को सामने रखा गया जिसमें वन भूमि पर अतिक्रमण की बात कहीं गई। वहीं बैठक में वन विकास निगम के अधिकारियों की भूमिका का भी मुद्दा उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वन विकास निगम के अधिकारियों के व्यवहार की उच्चस्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया।  

कलेक्टर की रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि-सीहोर के कोसमी में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे को लेकर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के लाड़कुई वन परिक्षेत्र की कोसमी बीट स्थित आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 426 में वन विकास निगम की 31.48 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2021 में क्षेत्र में 3.37 लाख से अधिक सागौन के पौधे लगाए गए थे, जिनमें से लगभग 78,700 पौधों को नष्ट कर वन भूमि पर कब्जा किए जाने का दावा किया गया है।

रिपोर्ट में सैटेलाइट चित्रों के आधार पर वर्ष 2022 से अतिक्रमण शुरू होने की बात कही गई है। प्रशासन ने 11 अक्टूबर 2026 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और कलेक्टर ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य शासन को सौंप दी है।


कैसे शुरु हुआ था विवाद?-केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र अंतर्गत  बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में 11 अक्टूबर को वन विभाग और प्रशासन द्वारा वन भूमि पर घर बनाने वाले 12 आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। आदिवासी परिवारों के आशियाने उजड़ने, उनकी फसलें नष्ट होने और पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को मिट्टी से भर दिए जाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे और धरने पर बैठ गए थे।

इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को फोन कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि गरीब परिवारों को बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके लिए नए घर बनवाए जाएंगे। साथ ही, जब तक उनके रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनके रहने और खाने-पीने की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी वन विकास निगम के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे।  
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सुप्रीम कोर्ट से CJP को बड़ी राहत, कनॉट प्लेस तिरंगा मार्च पर तुरंत रोक लगाने से किया इनकार

अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों को उम्रकैद, उत्तराखंड पुलिस ने बताया कैसे 88 दिन में पूरी हुई जांच

अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों को उम्रकैद, उत्तराखंड पुलिस ने बताया कैसे 88 दिन में पूरी हुई जांचउत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच और न्यायिक कार्यवाही को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने विस्तृत जानकारी दी है। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मामले में पुलिस ने घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था।

Toyota Glanza Facelift : टोयोटा की सस्ती कार लॉन्च, त्योहारों पर मचाएगी धमाका, जानिए क्या हैं फीचर्स

Toyota Glanza Facelift : टोयोटा की सस्ती कार लॉन्च, त्योहारों पर मचाएगी धमाका, जानिए क्या हैं फीचर्सटोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक Toyota Glanza Facelift 2026 लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है। अपडेटेड ग्लैंजा को नए इंजन, बदले हुए फ्रंट डिजाइन और अतिरिक्त फीचर्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प दिए हैं। यह कार भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी कारों को टक्कर देती है।

हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाSupreme Court on Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने देश में धर्म परिवर्तन और आरक्षण के अधिकार से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाता है, तो वह केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण या सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का दावा नहीं कर सकता।

CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा, अभिजीत दीपके बोले- 50-100 रुपए देकर बाहर कीजिए, लहरा दो तिरंगा को लेकर बताया प्लान

CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा, अभिजीत दीपके बोले- 50-100 रुपए देकर बाहर कीजिए, लहरा दो तिरंगा को लेकर बताया प्लानकॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की प्रमुख नेहा बोरा और अन्य नेताओं को गुरुवार, 15 अक्टूबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। पत्रकारों से खचाखच भरे परिसर में कुछ लोगों ने 'बंद करो, दफा हो जाओ' के नारे लगाए। इस पर अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग पैसे लेकर हंगामा करने आए हैं।

Stock Market Rally : शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1,533 अंक उछला, निफ्टी में भी 375 अंकों की छलांग

Stock Market Rally : शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1,533 अंक उछला, निफ्टी में भी 375 अंकों की छलांगभारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार की शुरुआत लगभग सपाट रहने के बाद बाजार ने तेजी पकड़ी और एक घंटे के भीतर सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज्यादा उछल गया। कारोबार बंद होने तक बीएसई सेंसेक्स 1,533 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में 375 अंकों की तेजी दर्ज की गई।

Meerut में पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को मृत्युदंड, सांप के काटने से मौत दिखाने की रची थी साजिश

Meerut में पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को मृत्युदंड, सांप के काटने से मौत दिखाने की रची थी साजिशउत्तरप्रदेश के मेरठ जिले में पति की हत्या कर उसकी मौत को सांप के काटने से हुई घटना दिखाने के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

Abhijeet Dipke : दिल्ली में तिरंगा यात्रा पर अड़े CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

Abhijeet Dipke : दिल्ली में तिरंगा यात्रा पर अड़े CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लियादिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके को पुलिस ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया। इस बीच खबर है कि दिल्ली पुलिस ने दीपके को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उन्हें मार्च नहीं निकालने की चेतावनी देते हुए कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं।

bmw f450 rr : 420cc इंजन, 48 HP की पावर और 350 KM से ज्यादा की रेंज, सस्ती बीएमडब्ल्यू की धमाकेदार इंट्री

bmw f450 rr : 420cc इंजन, 48 HP की पावर और 350 KM से ज्यादा की रेंज, सस्ती बीएमडब्ल्यू की धमाकेदार इंट्रीBMW Motorrad ने BMW F 450 RR को हल्की और दमदार सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया है। कंपनी की इस बाइक को खास तौर पर उन राइडर्स के लिए तैयार किया गया है, जो रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ हाईवे, घुमावदार सड़कों और रेस ट्रैक पर भी स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव चाहते हैं।

Tesla Roadster : टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार में उड़ने की तकनीक, जानिए फीचर्स, रफ्तार और भारत में सड़क पर चलाने से जुड़ी जरूरी बातें

Tesla Roadster : टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार में उड़ने की तकनीक, जानिए फीचर्स, रफ्तार और भारत में सड़क पर चलाने से जुड़ी जरूरी बातेंएलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी इसे सिर्फ तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार के तौर पर नहीं, बल्कि रॉकेट जैसी थ्रस्टर तकनीक से लैस खास वाहन के रूप में पेश कर रही है। 15 अक्टूबर को अमेरिका के टेक्सास में SpaceX की डेवलपमेंट फैसिलिटी में हुए कार्यक्रम के दौरान मस्क ने Roadster का प्रदर्शन किया।

Weather Update: दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड

Weather Update: दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडWeather Update 16 October: दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है, जो 22 अक्टूबर तक बना रह सकता है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे शिखरों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जिससे मैदानी इलाकों में भी हल्की ठंडक और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।