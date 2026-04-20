Harsha Richhariya बनीं हर्षानंद गिरि, उज्जैन में लिया किया संन्यास, संत क्यों आए विरोध में

दीक्षा के बाद परंपरा के अनुसार उनका नया नाम रखा गया है और अब वे ‘हर्षानंद गिरि’ के रूप में जानी जाएंगी। हालांकि उनके संन्यास का कुछ संतों ने विरोध भी किया है।

बताया जा रहा है कि हर्षा रिछारिया ने सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्ति जताते हुए विधिवत पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की और खुद को ‘मृत’ मानकर संन्यास मार्ग अपना लिया। उनके संन्यासी बनने पर बवाल मच गया है। कुछ संत इसके विरोध में आ गए हैं। संतों का कहना है कि नाचने वालों का हमारे सनातन में कोई स्थान नहीं है। संतों ने कहा कि उन्होंने सनातन धर्म छोड़ने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोग इसे साहसिक कदम बता रहे हैं, तो कई इसे सनातन परंपराओं से छेड़छाड़ मान रहे हैं।

Edited by : Sudhir Sharma