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  4. Government has formed a committee of ministers to hold discussions with farmers protesting in Bhopal.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (14:29 IST)

भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों से चर्चा के लि्ए सरकार ने बनाई मंत्रियों की कमेटी, बोले CM, किसानों के सुझाव का स्वागत

किसानों के सुझावों का होगा सम्मान, संवाद से निकलेगा हर समस्या का समाधान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

Farmers' protest in Bhopal; government forms a committee of ministers to hold discussions with farmers
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (14:39 IST)
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भोपाल। राजधानी भोपाल में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक समिति का गठन किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार लगातार किसानों संवाद कर रही हैष किसानों के सुझावों का स्वागत है, लेकिन आम जनता परेशान न हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी है।  

मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मध्यप्रदेश में 'कृषि कल्याण वर्ष' मना रही है और किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों के साथ सतत संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना और कृषि को अधिक समृद्ध एवं लाभकारी बनाना है।
 
किसानों ने जुडे विषयों के लिए समिति का गठन-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद और समाधान के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सुन रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को कृषि मंत्री  एंदल सिंह कंसाना को किसानों से चर्चा के लिए भेजा गया था, वहीं आज कृषि मंत्री समेत, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, राकेश सिंह तथा वरिष्ठ अधिकारियों का दल किसानों से संवाद करेगा।
 
किसान हित सर्वोपरि, जनता को न हो परेशानी-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी है और उनके सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है। सरकार किसानों की हर व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा संवाद के माध्यम से हर विषय का सकारात्मक निराकरण करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं, लेकिन आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी चिंता करना भी सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकालने में विश्वास रखती है।
 
किसान संगठनों से अपील-मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय किसान संघ सहित सभी किसान संगठन प्रदेश के किसानों और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब सभी का उद्देश्य किसानों की बेहतरी है, तब संवाद और सहयोग के माध्यम से बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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