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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (16:54 IST)

इंदौर-भोपाल मेट्रो की यात्रा पर म‍िलेगी 25 प्रतिशत की छूट, 50 रुपए में बनेगा NCMC स्मार्ट कार्ड, ऐसे काम करेगा कार्ड

Get a 25% discount on travel via the Indore-Bhopal Metro; an NCMC smart card can be obtained for ₹50—here’s how the card works. इंदौर-भोपाल मेट्रो की यात्रा पर म‍िलेगी 25 प्रतिशत की छूट
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (16:54 IST)
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Bhopal Indore Metro NCMC Card: मध्य प्रदेश के मेट्रो यात्रियों की यात्रा किफायती बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भोपाल और इंदौर मेट्रो में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों को बार-बार काउंटर पर लाइन में लगकर टिकट खरीदने की परेशानी खत्म हो जाएगी।

अब वह आसानी से NCMC स्मार्ट कार्ड के जरिए यात्रा कर सकेंगे। इतना ही नहीं हर यात्रा पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। मेट्रो यात्रा के लिए NCMC कार्ड का इस्तेमाल करने पर यात्रियों को निर्धारित किराये में 25 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी। हालांकि, यह छूट उन्हीं यात्राओं पर लागू होगी जिनका सामान्य किराया 20 रुपये से अधिक है।

NCMC कार्ड का होगा इस्तेमाल: 'वन नेशन, वन कार्ड' की तर्ज पर यह एनसीएमसी कार्ड देश के अन्य प्रमुख शहरों (जैसे दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम और जयपुर) की मेट्रो सेवाओं में भी मान्य होगा, जहां यह सुविधा लागू है। इससे यात्रियों को दूसरे   शहरों में जाने पर अलग से नया कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

50 रुपये में NCMC कार्ड: भोपाल और इंदौर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर बने टिकट काउंटर से इस नॉन-रिफंडेबल स्मार्ट कार्ड को केवल 50 रुपये का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। कार्ड मिलने के बाद यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इसमें बैलेंस रिचार्ज करा सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए NCMC स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करने के कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशील और एमपी मेट्रो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा, जो यात्री स्मार्ट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहते, वे स्टेशनों पर लगी टिकट वेंडिंग मशीनों के जरिए मात्र 30 सेकंड में यूपीआई (UPI) भुगतान करके अपना क्यूआर (QR) टिकट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, मेट्रो प्रबंधन द्वारा 31 दिसंबर 2026 तक सिंगल जर्नी, रिटर्न जर्नी, ग्रुप टिकट और ई-वॉलेट रिचार्ज पर विभिन्न विशेष प्रमोशनल छूट व बोनस भी दिए जा रहे हैं।
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