IPL किक्रेटर शशांक सिंह और रि. IPS शैलेश सिंह पर FIR, जानें क्या हैं पूरा मामला?
भोपाल। क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता शैलेश सिंह पर भोपाल में घरेलू नौकर से मारपीट के मामले में FIR दर्ज हुई है। पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता रिटायर्ड आईपीएस अफसर शैलेश सिंह पर भोपाल में स्थित अपने घर में काम करने वाले कुक से मारपीट का आरोप है। पुलिस को दर्ज में शिकायत के मुताबिक पीड़ित कुक विपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और उनके ड्राइवर मिश्रा ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला?- राजधानी भोपाल के रातीबढ़ इलाके में रहने वाले रिटायर्ड IPS शैलेश सिंह और उनके क्रिकेटर बेटे शशांक सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर पर काम करने वाले कुक विपेन्द्र सिंह से गाली-गलौज औऱ मारपीट की। रीवा के रहने वाले विपेन्द्र सिंह ने पूरे मामले की शिकायत भोपाल के रातीबढ़ थाने में की। विपेन्द्र का आरोप है कि उन्हें शैलेश सिंह के घर पर खाना बनाने के लिए धोखे से भोपाल बुलाया गया था। इसके बदले 15 हजार रुपये वेतन और रहने की सुविधा देने का ऑफर दिया गया। इसके साथ उन्हें यह भी कहा गया था कि केवल दो लोगों का खाना बनाना है और काम का कोई खास बोझ नहीं रहेगा। पीड़ित का दावा है कि उसे 3 महीने में सरकारी नौकरी का झांसा भी दिया गया था। इसी भरोसे पर विपेन्द्र अपने सारे जरूरी दस्तावेज लेकर भोपाल आया था।
विपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसे जबरन काम करने के लिए कहा। डर के कारण वह खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि शैलेश सिंह, शशांक सिंह और ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित के शरीर और चेहरे पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने इस मामले में शैलेश सिंह, शशांक सिंह और एक अन्य पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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भोपाल ब्यूरो
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