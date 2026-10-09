शराब ठेके के बदले 1 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने OSD को हटाया, मामले के दिए जांच के आदेश

भोपाल। शराब दुकानों के आवंटन में एक करोड़ की रिश्वत के मामले में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसी दीपम रायचूरा का नाम सामने आने के बाद अब बड़ा एक्शन हुआ है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने ओएसडी दीपम रायचूरा को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है।





मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि आज समाचार पत्र के माध्यम से वर्ष 2024-25 में शराब ठेकों से संबंधित अनियमितताओं का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस अवधि में दीपम राय चूरा भोपाल में सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उस समय वे मेरे OSD के रूप में कार्यरत नहीं थे। मामले की जानकारी मिलते ही मैंने संबंधित विभाग को शीघ्र जांच के निर्देश दिए हैं। जांच निष्पक्ष रूप से संपन्न हो,यह सुनिश्चित करने के लिए श्री दीपम राय चूरा को OSD के प्रभार से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है।





क्या है पूरा मामला?-मध्य प्रदेश में करीब 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मोहित गोगिया ने सूब के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचुरा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शराब दुकानों के ठेकों से जुड़े कथित लेनदेन में डिप्टी सीएम के ओएसडी दीपक शर्मा का नाम सामने आया है। आरोप है कि शराब ठेके दिलाने के बदले करीब एक करोड़ रुपये लिए गए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है।





जांच एजेंसियों क पूछताछ में मोहित गोगिया ने बताया किया कि वर्ष 2024-25 में टीटीनगर क्षेत्र की दो शराब दुकानों का ठेका दिलाने के लिए तत्काली सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने एक करोड़ रुपए लिए। इसमें 50 लाख रुपये नकद और 50 लाख रुपए दीपम रायचूर दोस्त होटल कारोबारी दीपक शर्मा के आईएसबीटी स्थित एक होटल के खाते में भी 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। रिश्वत के रकम मिलने के बाद न्यू मार्केट में शराब का ठेका जसवंत कुमार के नाम पर लिया गया और दुकान पर बिना लाइसेंस खराब बिकवाने में मदद की गई। इसके साथ जांच एजेंसी की पूछताछ में गोगिया ने भोपाल के कुछ कारोबारियों के नाम भी लिए है। जिनके संबंध सीनियर नौकरशाहों और राजनेताओं से है। जिनके संपर्क का फायदा मोहित गोगिया ने उठवाया।





गौरतलब है कि मोहिति गोगिया को 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया और वह पंजाब की जेल में बंद है। वहीं अब इस पूरे मामले में सामने आए आरोपों ने शराब ठेकों की प्रक्रिया और कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।





वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा ने सभी तरह के आरोपों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वह मोहित गोगिया से भोपाल में सहायक आबकारी आय़ुक्त रहते हुए मिले थे लेकिन रिश्वत लेने के जो आरोप लगाए जा रहे है वह झूठे है।





कांग्रेस ने सरकार को घेरा- इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी से करने की मांग है। पीसीसी चीफ ने पूरे मामले में 50-50 लाख के रिश्तव के भुगतान के मामले की जांच कर असली चेहरों को सामने लाने की मांग ही। कांग्रेस ने पूरे मामले में डिप्टी सीएम को टारगेट करते हुए कहा कि क्या OSD ने मंत्री की सहमति के बिना इतना बड़ा खेल कर लिया और क्या मंत्री को इसकी भनक तक नहीं थी।