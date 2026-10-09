  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Deputy CM Jagdish Devda has removed his OSD in connection with a case involving the acceptance of a ₹1 crore bribe in exchange for a liquor contract.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (17:03 IST)

शराब ठेके के बदले 1 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने OSD को हटाया, मामले के दिए जांच के आदेश

Deputy CM Jagdish Devda
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (17:06 IST)
google-news
भोपाल। शराब दुकानों के आवंटन में एक करोड़ की रिश्वत के मामले में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसी दीपम रायचूरा का नाम सामने आने के बाद अब बड़ा एक्शन हुआ है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने ओएसडी दीपम रायचूरा को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है।

मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि आज समाचार पत्र के माध्यम से वर्ष 2024-25 में शराब ठेकों से संबंधित अनियमितताओं का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस अवधि में दीपम राय चूरा भोपाल में सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उस समय वे मेरे OSD के रूप में कार्यरत नहीं थे। मामले की जानकारी मिलते ही मैंने संबंधित विभाग को शीघ्र जांच के निर्देश दिए हैं। जांच निष्पक्ष रूप से संपन्न हो,यह सुनिश्चित करने के लिए श्री दीपम राय चूरा को OSD के प्रभार से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?-मध्य प्रदेश में करीब 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मोहित गोगिया ने सूब के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचुरा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शराब दुकानों के ठेकों से जुड़े कथित लेनदेन में डिप्टी सीएम के ओएसडी दीपक शर्मा का नाम सामने आया है। आरोप है कि शराब ठेके दिलाने के बदले करीब एक करोड़ रुपये लिए गए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है।

जांच एजेंसियों क पूछताछ में मोहित गोगिया ने बताया किया कि वर्ष 2024-25 में टीटीनगर क्षेत्र की दो शराब दुकानों का ठेका दिलाने के लिए तत्काली सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने एक करोड़ रुपए लिए। इसमें 50 लाख रुपये नकद और 50 लाख रुपए दीपम रायचूर दोस्त होटल कारोबारी दीपक शर्मा के  आईएसबीटी स्थित एक होटल के खाते में भी 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। रिश्वत के रकम मिलने के बाद न्यू मार्केट में शराब का ठेका जसवंत कुमार के नाम पर लिया गया और दुकान पर बिना लाइसेंस खराब बिकवाने में मदद की  गई। इसके साथ जांच एजेंसी की पूछताछ में गोगिया ने भोपाल के कुछ कारोबारियों के नाम भी लिए है। जिनके संबंध सीनियर नौकरशाहों  और राजनेताओं से है। जिनके संपर्क का फायदा  मोहित गोगिया ने उठवाया।

गौरतलब है कि मोहिति गोगिया को 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया और वह पंजाब की जेल में बंद है। वहीं अब इस पूरे मामले में सामने आए आरोपों ने शराब ठेकों की प्रक्रिया और कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा ने सभी तरह के आरोपों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वह मोहित गोगिया से भोपाल में सहायक आबकारी आय़ुक्त रहते हुए मिले थे लेकिन रिश्वत लेने के जो आरोप लगाए जा रहे है वह झूठे है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा- इस पूरे मामले  को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी से करने की मांग है। पीसीसी चीफ ने पूरे मामले में 50-50 लाख के रिश्तव के  भुगतान के मामले की जांच कर असली चेहरों को सामने लाने  की मांग ही।  कांग्रेस ने पूरे मामले में डिप्टी सीएम को टारगेट करते हुए कहा कि  क्या OSD ने मंत्री की सहमति के बिना इतना बड़ा खेल कर लिया और क्या मंत्री को इसकी भनक तक नहीं थी।
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए', CJP प्रोटेस्ट से पहले SC की टिप्पणी

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगी

GST Council के बड़े फैसले, गिरफ्तारी की शक्ति हटेगी, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ होगी, पेनल्टी भी घटेगीGST Council ने जीएसटी व्यवस्था में गिरफ्तारी, अभियोजन और सामान्य पेनल्टी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का फैसला किया है। इन बदलावों का मकसद टैक्स से जुड़ी छोटी या सामान्य गलतियों के मामलों में कार्रवाई को अधिक अनुपातिक बनाना है। नए फैसलों के तहत GST में गिरफ्तारी की शक्ति हटाई जाएगी, जबकि अभियोजन शुरू करने की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की जाएगी।

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियो

ध्रुव राठी के बर्थडे पर छाया ‘10 अक्टूबर चलो दिल्ली’ का नारा, अभिजीत दीपके ने शेयर किया वीडियोबेंगलुरु के Freedom Park में गुरुवार को Special Intensive Revision (SIR) के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में अभिनेता-एक्टिविस्ट प्रकाश राज, YouTuber ध्रुव राठी और Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ‘SIR रद्द करो’ और ‘ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो’ जैसे नारे लगाए।

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मान

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मानकनाडाई लेखिका और कवयित्री Anne Carson को गुरुवार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके ऐसे साहसिक और रचनात्मक साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा के साथ नए और प्रयोगात्मक तरीके से संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप तैयार किए।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल

Electric Scooter : इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं भविष्य की सवारी? जानिए वो फायदे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किलभारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और रोजाना आने-जाने के खर्च को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अब ऐसे दोपहिया वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं, जो कम खर्च में बेहतर और ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल सफर का विकल्प दें। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को भविष्य के शहरी आवागमन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

जेवर एयरपोर्ट अब नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, योगी कैबिनेट में कई अहम फैसले

जेवर एयरपोर्ट अब नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, योगी कैबिनेट में कई अहम फैसलेNarendra Modi International Airport: यूपी की योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, अग्निवीरों को चार विभागों में नियुक्ति में प्राथमिकता समेत 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर अब ‘नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में भी कैबिनेट की बैठक में एयरपोर्ट के नामकरण का प्रस्ताव पारित किया गया।

LIVE: दिल्ली मेट्रो बंद करने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट नाराज

LIVE: दिल्ली मेट्रो बंद करने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट नाराजLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में 10 अक्टूबर को सीजेपी प्रोटेस्ट और 57 मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजेपी सूर्यकांत ने पूरा ट्रांसपोर्ट बंद पर नाराजगी जताई। पल पल की जानकारी...

CJP विरोध प्रदर्शन : अभिजीत दीपके बोले, हमारा आंदोलन हो कर रहेगा, सौरव दास ने कहा- सरकार ने कल खुद दिल्ली बंद का आह्वान किया है

CJP विरोध प्रदर्शन : अभिजीत दीपके बोले, हमारा आंदोलन हो कर रहेगा, सौरव दास ने कहा- सरकार ने कल खुद दिल्ली बंद का आह्वान किया हैCJP के 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, “हमारा आंदोलन होकर रहेगा। जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए तय जगह है। संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है, फिर अनुमति लेने की क्या जरूरत है।”

Weather Update: मानसून की विदाई के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर, जानिए अपने राज्य में बारिश और तापमान का हाल

Weather Update: मानसून की विदाई के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर, जानिए अपने राज्य में बारिश और तापमान का हालWeather Update: देशभर में एक तरफ जहां मानसून की वापसी की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और अन्य मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

नोबेल शांति पुरस्कार 2026 का ऐलान: ट्रंप को नहीं, भारतीय मूल की नावी पिल्लई को मिला सम्मान

नोबेल शांति पुरस्कार 2026 का ऐलान: ट्रंप को नहीं, भारतीय मूल की नावी पिल्लई को मिला सम्माननॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की भारतीय मूल की प्रसिद्ध न्यायविद् और मानवाधिकार कार्यकर्ता नवानेथेम “नावी” पिल्लई को देने का ऐलान किया है। उन्हें यह सम्मान शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस पुरस्कार के दावेदार के रूप में बार-बार अपनी दावेदारी जताई थी, इस बार भी नोबेल शांति पुरस्कार से वंचित रहे।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।