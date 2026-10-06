  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. CM Dr. Mohan Yadav presented awards to the winners of the India of My Dreams competition.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (16:00 IST)

50 लाख बच्चों ने बुना 'मेरे सपनों का भारत,' सीएम डॉ. मोहन ने विजेताओं को दिए पुरस्कार, कहा- बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार

CM Dr. Mohan Yadav
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (16:17 IST)
google-news
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मद्देनजर 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत मध्यप्रदेश में 'मेरे सपनों का भारत' चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों की रचनात्मक कलाओं का अवलोकन किया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने संवाद के दौरान विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में करीब 50 लाख बच्चों ने सहभागिता की। चित्रकला प्रतियोगिता में नरसिंहपुर की छात्रा आयुषी अहिरवार ने पहला स्थान प्राप्त किया। जबकि, बालाघाट की डीनू बोपचे दूसरे और टीकमगढ़ की आयुषी सिद्धि नामदेव तीसरे नंबर पर रहीं। रायसेन के अनुभव राजपूत और डिंडौरी के साजन कुमार बर्मन को सांत्वना पुरस्कार मिला। इसी तरह भाषण प्रतियोगिता में अशोक नगर जिले की श्रीजी मिश्रा पहले स्थान पर रहीं। धार के छवि मंगरेलिया दूसरे और गुना की रानी रजक तीसरे स्थान पर रहीं। 
 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान- 2026 में पूरा देश एक साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने राज्य की अनेक चुनौतियों को समाप्त करते हुए गुजरात को एक सशक्त और समृद्ध प्रदेश बनाया। उनके कार्यकाल में पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी गुजरात में स्थापित हुईं, जिससे आज भारत ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया है। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थियों ने अपने मन के भाव को भाषण और चित्रों के माध्यम से कल्पनाशीलता को अंकित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा भारत और विकसित भारत की संकल्पना के भाव से बड़े से बड़े फैसले लिए और उन्हें सरलता से लागू भी किया। आज हमारा डिजिटल भारत दुनिया में सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को विरासत से जोड़कर आगे बढ़ाया है। कई सालों तक ब्रिटिश काल में बने भवन में हमारी संसद चलती रही। लेकिन अब हमारी संसद का नया भवन ऐसा बना है, जिसमें भारतीयता के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए सार्वजनिक जीवन जिया है। यह गर्व का विषय है कि अमेरिका के राष्ट्रपित भी हमारी चुनाव प्रक्रिया की तारीफ करते हुए उसे अपनाने की मंशा जताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि वैश्विक नेताओं के बीच कुछ अलग ही दिखती है।
 
बच्चों को दी कई सुविधाएं-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 60 हजार से अधिक शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के 50 लाख विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के सेवा संकल्प अभियान में सहभागिता की है। विद्यार्थियों ने स्वच्छता, पौधारोपण, प्रकृति संरक्षण, जल संरक्षण, गरीबों की मदद करना, माता-पिता की सेवा करने और सुशासन पर विश्वास करते हुए देश के लिए प्रतिबद्धता से साथ सभी कामों को ईमानदारी से करने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डीबीटी की शुरुआत की, जरूरतमंदों को उनके हक की रकम सीधे बैंक खाते में पहुंचती है। देश के साथ मध्यप्रदेश भी तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने अगामी 2 वर्ष में स्कूलों के सभी जर्जर भवनों के स्थान पर नए भवन तैयार करने का संकल्प लिया है। मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी, लैपटॉप और किताब, ड्रेस भी नि:शुल्क दी जा रही हैं। हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित शिक्षकों के प्रमोशन कर उन्हें भी नई सौगात दी है। स्कूलों के बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों की नई भर्ती भी की जाएगी।
 
भारत को हर हाल में बनाएंगे विकसित-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 21 वर्ष बाद दोबारा राज्य परिवहन निगम की बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये बसें प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी नागरिकों को सुगम परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। स्कूलों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए भी बसें संचालित की जा रही हैं। हमारी सरकार राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। प्रदेश सरकार वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। युवाओं की बेहतरी के लिए नए संकल्प लिए हैं। प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई स्कूल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएंगी। युवा वर्ष में सालाना पीएससी परीक्षा के साथ ही एक स्पेशल पीएससी परीक्षा भी आयोजित की जाएंगी। युवा वर्ष के आयोजन के लिए युवाओं से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। हमारे अमृतकाल की युवा पीढ़ी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएगी।
 
42 हजार स्कूलों के लाखों छात्रों ने लिया हिस्साकार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश के 42 हजार से अधिक विद्यालयों में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर पर 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित भारत के लिए हमारे बच्चों के विचार खुलकर सामने आए।
 
विजेताओं ने बताया कैसा हो हमारा देश-भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आई बच्ची श्रीजी मिश्रा ने कहा कि अगर मुझे मेरे सपनों का भारत एक तस्वीर में बनाने को कहा जाए, तो मैं उसमें सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बनाऊंगी, बल्कि ऐसा भारत बनाऊंगी, जहां हर बच्चा सपने देखने की हिम्मत करे और उन्हें पूरा करने का अवसर भी पाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित निर्णायकगण एवं उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन। मैं श्रीजी मिश्रा, सेंट मीरा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मुंगावली की कक्षा 7वीं की छात्रा हूं। आज मैं आपके सामने मेरे सपनों के भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने आई हूं। मेरे सपनों का भारत वह होगा, जहां बच्चे की पहचान उसके गांव, शहर या परिवार से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और मेहनत से हो। इसी तरह अन्य विजेताओं ने भी अपने विचार रखे। 
 
सुंदर-स्वच्छ भारत की तस्वीर-सेवा संकल्प अभियान- 2026 के अंतर्गत इन 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी कल्पना शक्ति और विचारों को चित्रों और भाषणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। किसी ने स्वच्छ और सुंदर भारत की तस्वीर प्रस्तुत की तो किसी ने शिक्षा, रोजगार, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता से जुड़े अपने विचार साझा किए। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने रंगों के माध्यम से अपने सपनों के भारत की तस्वीर कागज पर उकेरी। भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बताया कि वे आने वाले समय में भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। प्रतिभागियों ने विकसित, आत्मनिर्भर, स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने विचारों और कल्पनाओं को रचनात्मक माध्यम से व्यक्त करने का अवसर देना था। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उनके चित्रों और भाषणों में देश के प्रति सकारात्मक सोच और बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी।
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नागिन से खिलवाड़ पड़ा भारी! डसने से दिव्यांग की मौत, वीडियो बनाने के चक्कर में गई जान

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाब

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटर: रोजाना 30 KM चलाने पर किसमें होगी ज्यादा बचत? जानिए 5 साल का पूरा हिसाबअगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रोजाना चलने की लागत समझना जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्च करीब ₹0.20 से ₹0.30 प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर पर यही खर्च लगभग ₹2 से ₹2.50 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है।

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्य

प्रेमानंदजी महाराज को क्यों है जान से खतरा, क्या आश्रम की संपत्ति विवाद का कारण, शिष्य की मौत बनी रहस्यवृंदावन के संत प्रेमानंदजी महाराज से जुड़े 25 वर्षीय साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की 25 सितंबर 2026 की मौत के बाद अब एक नई खबर सामने आ रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दिनेश फलाहारी ने संत के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए आश्रम से जुड़े कई आरोप लगाए हैं।

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल

Nobel Prize 2026 : शैवाल से मिली रोशनी ने बदला दिमाग को समझने का तरीका, 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल2026 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में न्यूरोसाइंस की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाली खोज के लिए दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल डिसेरोथ (Karl Deisseroth) और जर्मनी के वैज्ञानिक पीटर हेगेमन (Peter Hegemann) तथा जॉर्ज नागेल (Georg Nagel) को ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) और लाइट-गेटेड आयन चैनल्स (Light-gated ion channels) से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है।

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेट

Aadhaar Card वालों के लिए बड़ी खबर, नाम में गलती है तो जान लें नया नियम, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा अपडेटआधार कार्ड आज देश में पहचान और कई तरह की सरकारी एवं वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में Aadhaar में दर्ज मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी को सही और अपडेट रखना जरूरी है। UIDAI की मौजूदा सेवाओं के मुताबिक अब कई Aadhaar सेवाएं मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएं

ChatGPT Login को लेकर क्यों बढ़ी सर्च? लॉगिन नहीं हो रहा तो ये 7 तरीके तुरंत आजमाएंChatGPT Login को लेकर यूजर्स की बढ़ती दिलचस्पी के बीच अगर आपको भी अकाउंट में साइन इन करने में परेशानी आ रही है, तो इसकी वजह हमेशा OpenAI का सर्वर आउटेज नहीं होती। गलत लॉगिन मेथड, ब्राउजर कैश-कुकी, VPN, एड-ब्लॉकर या Cloudflare verification जैसी वजहों से भी ChatGPT में प्रवेश करने में दिक्कत आ सकती है।

CM पुष्कर सिंह धामी की पहल का असर, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' उत्पादों की बिक्री 6 करोड़ के पार, PM मोदी की ब्रांडिंग से मिली नई पहचान

CM पुष्कर सिंह धामी की पहल का असर, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' उत्पादों की बिक्री 6 करोड़ के पार, PM मोदी की ब्रांडिंग से मिली नई पहचानराज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की पहल अब मजबूत कारोबारी मॉडल में बदल रही है। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के मेहनत से तैयार अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ने अपनी शुरुआत के बाद से अब तक करीब 6 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज कर लिया है।

सीएम यूथ कॉन्क्लेव में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में हंगामा, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प, कुर्सियां चलीं

सीएम यूथ कॉन्क्लेव में जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट में हंगामा, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प, कुर्सियां चलींराजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। सुबह 10 बजे से शुरु हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जब कॉलेज के युवा पहुंचे तो उन्हें पंडाल में एंट्री नहीं मिल सकी। इससे बड़ी संख्या में युवा पंडाल के बाहर लगी बैरिकेडिंगं के किनारे खड़े होकर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट को देखने लगे। इस दौरान मीडिया गैलरी पर लगी बैरिकेंडिंगं के बाहर छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गई, इस पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बच्चों को खदेड़ा।

Shashi Tharoor : शशि थरूर ने Form 6 विवाद पर उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत के बयान का हवाला देकर पूछा- आखिर इसे बदला किसने?

Shashi Tharoor : शशि थरूर ने Form 6 विवाद पर उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत के बयान का हवाला देकर पूछा- आखिर इसे बदला किसने?कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मतदाता पंजीकरण से जुड़े Form 6 में कथित बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। थरूर ने अपने पोस्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित Form 6 को मंजूरी नहीं दी है।

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्स

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्सहोंडा ने भारतीय बाजार में अपनी नई Honda XR300 Rally मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2.08 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। बाइक की बुकिंग Honda BigWing डीलरशिप के जरिए शुरू हो गई है। XR300 Rally में XR300L के मुकाबले कई अहम बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं।

50 लाख बच्चों ने बुना 'मेरे सपनों का भारत,' सीएम डॉ. मोहन ने विजेताओं को दिए पुरस्कार, कहा- बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार

50 लाख बच्चों ने बुना 'मेरे सपनों का भारत,' सीएम डॉ. मोहन ने विजेताओं को दिए पुरस्कार, कहा- बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकारप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मद्देनजर 'सेवा संकल्प अभियान' का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत मध्यप्रदेश में 'मेरे सपनों का भारत' चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों की रचनात्मक कलाओं का अवलोकन किया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।