मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीपावली की दी शुभकामनाएं, बोले- दीपों का प्रकाश हमें विजय की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है

Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दीपावली भगवान श्रीराम की रावण पर विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और मूल मानवता की स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दीपावली के दीपों का प्रकाश हमें हर चुनौती से संघर्ष कर विजय की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय केंद्रीय गृहमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश व देश नक्सलवाद से मुक्त होकर दीपावली मना रहा है। इसीलिए यह उत्सव विशेष है।





उन्होंने बताया कि इस बार भी मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी और विधानसभा क्षेत्रवार देसी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव 9 नवंबर को तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा करेंगे और उज्जैन ग्रामीण मंडल के ग्राम करोहन में ग्रामीणों के बीच जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे।