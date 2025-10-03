शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तय कार्यक्रम रद्द कर पहुंचे खंडवा, दुर्गा विसर्जन में मृतकों परिजनों को बंधाया ढांढस

गंभीर घायलों को एक-एक लाख रूपये की राहत राशि देने के निर्देश

Chief Minister Dr. Mohan Yadav met the families of the victims of the Khandwa Durga immersion accident
भोपाल। खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान टैक्टर ट्राली पलटने से 11 लोगों की मौत के बाद आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने तय कार्यक्रम रद्द कर पीड़ित परिवारों से मिलने पंधाना पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री ने परिवारजन को सांत्वना देते हुए कहा कि हृदय विदारक दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। आवश्यक सहायता राशि भी परिवारों को स्वीकृत कर प्रदान की गई है। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रति दिवंगत 4-4 लाख रूपए मध्यप्रदेश सरकार और 2-2 लाख रूपए प्रधानमंत्री सहायता कोष से मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को समुचित उपचार के लिए एक-एक लाख रूपए की राशि दी जाएगी। सामान्य घायल नागरिक को 50-50 हजार रूपए दिए जाएंगे। सरकार घायलों के उपचार का पूरा खर्च वहन करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिन लोगों ने संकट में फंसे लोगों की सहायता की है, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करने वालों को प्रति सहयोगी 51 हजार रूपए की नकद प्रोत्साहन पुरस्कार राशि आगामी गणतंत्र दिवस पर सम्मान-पत्र सहित प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि घटना हृदय विदारक है। छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु दुखदाई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दुर्घटना स्थल पर पक्के घाट का निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मांधाता विधायक नारायण पटेल, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे, पंधाना विधायक छाया मोरे, संभागायुक्त इन्दौर डॉ. सुदाम खाड़े सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
 
