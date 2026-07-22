Rahul Gandhi : राहुल गांधी के दिल्ली धरने के विरोध में भोपाल में बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव

भोपाल। दिल्ली में पीएम आवास पर मंगलवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में बुधवार को भोपाल में भाजपा ने कांग्रेस कार्यलय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवार की अगुवाई में रेडक्रॉस अस्पताल से कांग्रेस कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विरोध मार्च में शामिल हुए। पुलिस बैरिकेडिंग तक पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

इस दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय अराजकता और देशविरोधी दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास फैलाने और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने को अपनी राजनीति का हिस्सा बना चुके हैं तथा सत्ता की लोलुपता में देश के सम्मान और राष्ट्रहित को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते।

भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष छात्रों का उपयोग अपनी तुच्छ राजनीति के लिए कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हर विषय पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संवाद के बजाय अराजकता की राजनीति में विश्वास रखता है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से विदेशों में भारत की छवि पर सवाल उठाने को लेकर जवाब मांगा और कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन देश और संस्थाओं को बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है।

राहुल गांधी झूठा नैरेटिव गढ़ते है-भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस सोच और राजनीति के खिलाफ है, जो लोकतंत्र को कमजोर करने, समाज में वैमनस्य फैलाने और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रही है। कांग्रेस को देश की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी बार-बार विदेशी मंचों पर भारत, भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और न्याय व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाते हैं? आखिर किसके हित में वे भारत की उपलब्धियों को नकारने और देश के विरुद्ध झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं? जनता उन्हें कई बार नकार चुकी है, लेकिन वे अपनी राजनीतिक विफलताओं का दोष देश की संस्थाओं पर मढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं।