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Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (11:07 IST)

मंत्री लखन पटेल से छिना पशुपालन विभाग, सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ आनंद विभाग की संभालेंगे जिम्मेदारी

Animal Husbandry Department portfolio taken away from Minister Lakhan Patel; Madhya Pradesh News.
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (11:13 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कद कम कर दिया है। लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है, अब लखन पटेल के पास केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। बुंदेलखंड से आने वाले लखन पटेल मोहन कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री के तौर पशुपालन विभाग संभाल रहे थे।

लखन पटेल से अचानक से पशुपालन विभाग वापस लेने के पीछे विभाग के कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों को माना जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत पशुपालन पर काफी फोकस दे रही है और विभाग में कई नई योजनाएं संचालित हो रही है। वहीं प्रदेश में  दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

देर रात सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लखन पटेल के पास अब केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पशुपालन विभाग अभी अपने पास रखा है। लखन पटेल से विभाग वापस लेने के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। वहीं मंत्री लखन पटेल की इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि लखन पटेल मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे।
 
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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