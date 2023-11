MP Election 2023 : बालाघाट में काउटिंग से पहले पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़, कांग्रेस ने आयोग को VIDEO दिखाकर की DM पर कार्रवाई की मांग

BJP will change the name of Hyderabad : केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP)की तेलंगाना (Telangana) इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी (Telangana) ने सोमवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदलकर 'भाग्यनगर' कर दिया जाएगा।