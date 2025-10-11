शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (14:10 IST)

Ahoi Ashtami 2025: इन नियमों के साथ रखें अहोई अष्टमी व्रत, संतान को मिलेगा सुख-समृद्धि और दीर्घायु होने का आशीर्वाद

ahoi ashtami ki katha
Ahoi ashtami vrat ke niyam: अहोई अष्टमी का पावन व्रत संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो दिवाली से ठीक आठ दिन पहले आता है। माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं और अपनी संतान के मंगल की कामना के लिए अहोई माता जो देवी पार्वती का रूप है, की पूजा करती हैं। साल 2025 में अहोई अष्टमी का यह पवित्र व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत का पूरा फल प्राप्त करने और संतान को लाभ पहुंचाने के लिए पूजा और नियमों का सही पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

क्यों रखा जाता है अहोई अष्टमी का व्रत?
अहोई अष्टमी व्रत का संबंध सीधे माता पार्वती से माना गया है, जिन्हें संतान की रक्षक कहा जाता है। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार एक स्त्री जंगल में मिट्टी खोद रही थी, और अनजाने में उसने साही के एक बच्चे को मार दिया। इस दुःखद घटना के कारण जल्द ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तब दुःखी होकर उसने देवी पार्वती की घोर तपस्या की। देवी पार्वती ने उस स्त्री को अहोई माता की पूजा करने और विधि-विधान से व्रत रखने का विधान बताया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र को पुनर्जीवन मिला। तभी से यह व्रत संतान के दीर्घ जीवन, सफलता और सुखी परिवार के लिए रखा जाने लगा।

अहोई अष्टमी के दिन क्या करेंसंतान के कल्याण के लिए व्रत रखने वाली माताओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए:
1. सुबह जल्दी उठकर संकल्प लें: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें।
2. माता अहोई की पूजा: शाम के समय दीवार पर या कागज पर अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करें। इसके साथ ही, साही और उसके बच्चों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है।
3. व्रत कथा का पाठ: पूजा के दौरान अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य है। कथा श्रवण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है।
4. तारों को अर्घ्य: शाम को पूजा के बाद तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ की तरह इसमें चंद्रमा नहीं, बल्कि तारों का दर्शन किया जाता है।
5. दान-पुण्य: इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अनाज, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
6. सात्विक भोजन से पारण: व्रत का पारण केवल सात्विक भोजन से ही करें।
7. चांदी या तांबे के कलश का उपयोग: पूजा में चांदी या तांबे के कलश का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है।
8. मंत्र जाप: पूरे दिन अहोई माता या देवी पार्वती के मंत्रों का जाप करते रहना शुभ फलदायी होता है।

अहोई अष्टमी के दिन क्या न करें: व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए इन कार्यों को करने से बचें: 
नुकीली वस्तुओं का उपयोग: इस दिन चाकू, कैंची, सुई जैसी किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु का उपयोग करना वर्जित है, क्योंकि यह हिंसा और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।
मिट्टी से जुड़ा काम: कथा में स्त्री द्वारा मिट्टी खोदने के कारण हुई अनहोनी के कारण, इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम (जैसे बागवानी) न करें।
दिन में सोना: व्रत के दिन दिन में सोना आलस्य का प्रतीक है और यह पूजा के फल को कम कर सकता है।
बाल धोना और काटना: व्रत के दिन बाल धोना और काटना दोनों ही वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि यह सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है।
झूठ बोलना और झगड़ा: पूरे दिन मन को सात्विक और शांत रखें। किसी से झूठ बोलना या झगड़ा करना व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
इन सभी नियमों का पालन करने वाली माताओं को अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनकी संतान जीवन में हर बाधा से मुक्त रहती है और सुख-समृद्धि प्राप्त करती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरूMangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह का 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर अपनी नीच राशि कन्या में गोचर हो गया है। यह प्रेम, धन, और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेगा। हालांकि, कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका संक्षिप्त राशिफल यहां दिया गया है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?When is Pushya Nakshatra before Diwali 2025: इस बार दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को 11:54 ए एम से शुरू होकर इसका अंत बुधवार, 15 अक्टूबर को 12:00 पी एम पर होगा। इस तरह, पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

Karva Chauth 2025: करवा चौथ के बाद करवे के साथ न करें ये 4 गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

Karva Chauth 2025: करवा चौथ के बाद करवे के साथ न करें ये 4 गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फलWhat To Do With Karva After Karva Chauth Fast: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत जितना कठिन है, उतनी ही महत्वपूर्ण इसकी पूजा सामग्री भी होती है, जिसमें मिट्टी का करवा प्रमुख है। करवा वह पात्र है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे विसर्जित करने या संभालकर रखने के दौरान इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं व्रत समाप्त होने के बाद इस करवे को लेकर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। जानिए करवा चौथ के बाद पुराने करवे के साथ क्या नहीं करना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने के सही तरीके क्या हैं:

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा?

Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा?Diwali 2025 kab hai: वर्ष 2025 में दिवाली की तिथि को लेकर काल निर्णय (21 अक्टूबर) और लाला रामस्वरूप (20 अक्टूबर) जैसे प्रतिष्ठित पंचांगों के बीच मतभेद होने का मुख्य कारण हिन्दू शास्त्रमत की दो अलग-अलग व्याख्याएँ हैं, जो अमावस्या तिथि और प्रदोष काल पर आधारित हैं।

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथाWhen is Ahoi Ashtami in 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले यह व्रत आता है तथा तारों या चंद्रमा को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।
