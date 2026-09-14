खाड़ी में बदलता ताकत का संतुलन, यमन युद्ध से सऊदी अरब पर बढ़ा संकट

सऊदी अरब की सीमा पर हूथियों की बढ़त से खाड़ी में ताकत का संतुलन डगमगा रहा है। यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सरकारी सेनाओं के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। तीन दिन पहले हूथियों ने लाल सागर के तट पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मोखा बंदरगाह और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के एक द्वीप पर कब्जा कर लिया, जिससे पड़ोसी सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ गई हैं।





यमन की राष्ट्रपति परिषद के सदस्य सुल्तान अल-अरादा ने इसे "दर्दनाक और अफसोसजनक" बताते हुए कहा है कि सेनाएं फिलहाल दोबारा संगठित हो रही हैं और जल्द ही लड़ाई में वापसी करेंगी।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में शुरू हुई इस लड़ाई के कारण अब तक 82,000 से अधिक लोग यमन में विस्थापित हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पहले से बंद होने के कारण सऊदी अरब अपना ज्यादातर तेल लाल सागर के बंदरगाहों की पाइपलाइन से भेज रहा था, लेकिन शुक्रवार को हुए हमलों के बाद उसे यह पाइपलाइन भी बंद करनी पड़ी है।





समाचार एजेंसी एपी को मध्य पूर्व विश्लेषक फवाज गर्गेस ने बताया, “बाब अल-मंडेब के पास अहम द्वीपों पर हूथियों का कब्जा खेल बदलने वाला है, जिससे सऊदी अरब, खाड़ी, अमेरिका और वैश्विक व्यापार पर उनकी पकड़ काफी बढ़ जाती है।"

इस तनाव का असर कूटनीतिक वार्ताओं पर भी दिख रहा है। ओमान में सोमवार को खाड़ी देशों और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच होर्मुज संकट को लेकर होने वाली बैठक शर्तों पर मतभेद के चलते टाल दी गई।

रविवार को आबा शहर और खामिस मुशैत प्रांत में सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की चेतावनी दी गई। सऊदी सिविल डिफेंस के अनुसार, सीमा के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरने से दो लोग घायल हुए और एक मस्जिद सहित कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं सरकार समर्थक बल 'नेशनल रेजिस्टेंस' ने बताया कि पिछले चार हफ्तों में पश्चिमी तट पर 500 से अधिक सरकारी लड़ाके मारे गए हैं, जबकि होदेदा और तईज प्रांतों में 1,000 से अधिक हूथी ढेर हुए हैं। हूथियों की नई स्थिति उन्हें जिबूती में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे से महज 32 किलोमीटर दूर ले आई है, जहां 2,000 से अधिक यमनी शरण ले चुके हैं।

दरअसल यह संघर्ष मुख्य रूप से यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और हूथी विद्रोहियों (अंसार अल्लाह) के बीच चल रहा है। इस युद्ध में शिया हूथी विद्रोहियों को ईरान का सीधा सैन्य और आर्थिक समर्थन हासिल है। दूसरी ओर, यमन की सरकारी सेना का नेतृत्व और बचाव सऊदी अरब कर रहा है, जिसे अमेरिका और अन्य खाड़ी देशों का सहयोग प्राप्त है। असल में यह लड़ाई केवल यमन के अंदरूनी नियंत्रण की नहीं, बल्कि खाड़ी में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहा एक बड़ा प्रॉक्सी वॉर है।