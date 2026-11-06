नित्या रमन लॉस एंजेलस की मेयर चुनी जाने वालीं पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं

आमिर अंसारी

लॉस एंजेलस काउंटी चुनाव के ताजा अनौपचारिक नतीजों के अनुसार, रमन को 4,60,772 वोट (52.70 प्रतिशत) मिले, जबकि मौजूदा मेयर करेन बास को 4,13,519 वोट (47.30 प्रतिशत) वोट प्राप्त हुए। बास ने हार स्वीकार करते हुए रमन को बधाई दी और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण का आश्वासन दिया।

2020 में लॉस एंजेलस सिटी काउंसिल के लिए चुनी गईं रमन ने अपना चुनावी अभियान किफायती आवास, बेघरों की समस्या, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार और पुलिस व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित रखा था।





हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक और एमआईटी से अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री हासिल कर चुकीं रमन राजनीति में आने से पहले बेघर लोगों के लिए काम करने वाली संस्था ‘सेलाह नेबरहुड होमलेस कोएलिशन’ की सह-संस्थापक रही हैं। जीत के बाद रमन ने कहा कि लॉस एंजेलस की अगली मेयर चुना जाना उनके लिए सम्मान की बात है।

रमन ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी से अपनी तुलना किए जाने को काफी हद तक स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने इस धारणा को सिरे से खारिज किया कि वह उनकी "वेस्ट कोस्ट संस्करण" हैं। उन्होंने वैनिटी फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "मैं अलग हूं। मैं खुद हूं।" इस चुनाव अभियान में बेघर लोगों का मुद्दा एक प्रमुख विषय रहा। इस मुद्दे पर मतदाताओं की चिंता और उम्मीदवारों के वादे चुनावी बहस के केंद्र में रहे।