सोमवार, 15 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. indias journey to self sustenance in the rare earth ecosystem
Written By DW
Last Modified: सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (07:57 IST)

रेयर अर्थ के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता भारत

पहली बार रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन पूरी तरह से भारत में किया जाएगा। इसमें 7,280 करोड़ रूपये का निवेश होगा और काम सात साल में पूरा किया जाएगा। इसे लागू करने का लक्ष्य भारत की चीन पर आयात निर्भरता कम करना है।

narendra modi
शिवांगी सक्सेना
केंद्र सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसका लक्ष्य रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) का उत्पादन पूरी तरह से भारत में करना है। इसके लिए 7,280 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया गया है। योजना के तहत देश में सालाना 6,000 मीट्रिक टन आरईपीएम तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना बारे में बताया कि भारत अगले तीन से चार वर्षों में आरईपीएम का उत्पादन करने लगेगा।
 
भारत के पास आरईपीएम बनाने के लिए खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। लेकिन उसके पास मजबूत सप्लाई चेन नहीं है। साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया बहुत महंगी और तकनीकी रूप से कठिन है। इस नई योजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। जिससे ऑक्साइड से मेटल और फिर मैग्नेट बनाने की पूरी प्रक्रिया भारत में ही हो सकेगी।
 
नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की खपत दोगुनी हो जाएगी। अभी भारत में इस जरूरत का ज्यादातर हिस्सा आयात से पूरा होता है। नई योजना को कई चरणों के अंतर्गत सात वर्षों में पूरा किया जाएगा। पहले दो वर्ष फैक्ट्री तैयार करने और उत्पादन शुरू करने की तैयारी में लगेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी और उद्योगों की सप्लाई चेन में मजबूती आएगी। वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
 
इस योजना के लिए पांच कंपनियों को बोली प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। हर कंपनी को सालाना 1,200 टन तक उत्पादन करने की क्षमता मिलेगी। योजना में पांच वर्ष के लिए 6,450 करोड़ रूपए का बिक्री प्रोत्साहन और फैक्ट्री बनाने के लिए 750 करोड़ रूपए की मदद भी शामिल है।
 
क्या है आरईपीएम?
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट दुनिया का सबसे मजबूत मैग्नेट माना जाता है। यह लंबे समय तक अपनी ताकत नहीं खोते। इसे खास धातुओं जैसे नेओडिमियम, डाइस्प्रोसियम, टर्बियम और प्रासियोडिमियम से बनाया जाता है। इस प्रकार का मैग्नेट छोटे आकार में भी बहुत प्रभावी होता है। आरईपीएम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन,मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट,मोबाइल फोन, हेडफोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव जैसे हर जरुरी उपकरणों में किया जाता है।
 
भारत रेयर अर्थ भंडार के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में आता है। देश में लगभग 69 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ धातु मौजूद हैं। रेयर अर्थ समुद्र किनारे रेत और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये महाराष्ट, ओडिशा, गोवा, तमिल नाडु, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। फिर भी वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान केवल एक प्रतिशत है।
 
चीन पर से निर्भरता कम करना जरुरी
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 53,748 मीट्रिक टन आरईपीएम आयात किया। इसका 90 प्रतिशत हिस्सा चीन से आता है। इस साल अमेरिका ने चीन समेत कई देशों के लिए नए टैरिफ और शुल्कों की घोषणा की। इसके जवाब में चीन ने आरईपीएम और अन्य रेयर अर्थ उत्पादों के व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए।
 
इस वक्त दुनिया की लगभग 90 प्रतिशत आरईपीएम उत्पादन क्षमता चीन के नियंत्रण में है। उसके पास रेयर अर्थ धातुओं के खनन का भी 70 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट आयात करने के लिए लाइसेंस देने की बात कही थी। लेकिन अब तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।
 
इसके बाद से भारत को भेजे जाने वाले आरईपीएम की आपूर्ति धीमी हो गई। जिसकी वजह से इंटरनल कॉम्बशन इंजन (आईईसी) और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को उत्पादन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। आरईपीएम ट्रैक्शन मोटर्स के लिए भी बेहद जरूरी हैं। इससे साफ होता है कि भारत का उत्पादन विदेश नीतियों से कितनी जल्दी प्रभावित हो सकता है।
 
मैक्सवॉल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के को-फाउंडर मुकेश गुप्ता बताते हैं कि भारत में रेयर अर्थ पदार्थों को प्रोसेस करना और देश में ही आरईपीएम बनाना भारत को उन मुश्किलों से बचाएगा जो विदेश से आयात करने में आती हैं। इससे आयात की लागत कम होगी और विदेशी निवेश आकर्षित करना आसान होगा, साथ ही नौकरी के अवसर खुलेंगे।
 
मुकेश डीडब्ल्यू से कहते हैं, "आरईपीएम की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता अब तक एक बड़ी बाधा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। कंपनियों को बेहतर गुणवत्ता वाली ईवी बैटरियों को विकसित करने और बड़े पैमाने पर बनाने में मदद मिलेगी। भारत अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा।"
 
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी मिलेगा बल
अश्विनी वैष्णव ने इस मंजूरी को एक अहम रणनीतिक निर्णय बताया है। इससे भारत के हाल के सेमीकंडक्टर मिशन को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, "आज के आधुनिक फैक्ट्री और उद्योग बिना स्थायी आरईपीएम और सेमीकंडक्टर चिप्स के नहीं चल सकते।"
 
कीटो मोटर्स के निर्देशक वेंकटेश चल्ला बताते हैं कि यह योजना भारत के सेमीकंडक्टर और तकनीकी क्षेत्र के लिए बहुत मददगार है। आरईपीएम सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन के मोटर, सोलर और पवन ऊर्जा जैसे उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है। ये सब सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ काम करते हैं।
 
वेंकटेश डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "चीन को किल स्विच के नाम से बुलाया जाता है। चीन इस सेक्टर पर इतना हावी है। अगर चीन अपनी नीति या कीमतें बदल देता है, तो इससे उत्पादन धीमा हो सकता है। प्रोडक्ट लॉन्च में देरी हो सकती है और अचानक लागत बढ़ जाएगी। अगर भारत के पास घरेलू आरईपीएम उत्पादन होगा, तो सेमीकंडक्टर फैक्टरियां अपना काम तेजी से कर पाएंगी। भारत सेमीकंडक्टर का सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि मजबूत और आत्मनिर्भर निर्माता बन सकता है।"
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगे

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगेटैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है,

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमारबिहार में चुनाव को देखते हुए विपक्षी महागठबंधन सरकार को रोजगार, नौकरी समेत कई मोर्चे पर घेर रहे हैं वहीं बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है, जिनके केंद्र में खास तौर पर महिलाएं हैं।

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीति

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीतियूरोपीय संघ अपनी नयी रणनीति के जरिये भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच व्यापार समझौते को लेकर तो बातचीत चल ही रही है, साथ ही यूरोपीय संघ रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है।

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने इसराइल पर कारोबारी प्रतिबंध लगाने की योजना के लिए जर्मनी का समर्थन मांगा है। गाजा में इसराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने जनसंहार कहा है।

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैं

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैंशेंगेन वीजा के लिए भारतीयों छात्रों में होड़ बढ़ रही है। ऐसे में वीजा अपॉइंटमेंट और आवेदन खारिज होने की दर, दोनों बढ़ते जा रहा हैं। आखिर भारतीय छात्रों को यूरोप के लिए शेंगेन वीजा हासिल करने में क्या दिक्कतें आती हैं।

और भी वीडियो देखें

समृद्धि की राह दिखा रही योगी सरकार की 'नंदिनी कृषक समृद्धि योजना'

समृद्धि की राह दिखा रही योगी सरकार की 'नंदिनी कृषक समृद्धि योजना'Chief Minister Yogi Adityanath : योगी सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना गोसंवर्धन के साथ इसके लाभार्थी कृषक-पशुपालक को समृद्धि की राह दिखा रही है। पिपराइच ब्लॉक के बहरामपुर की इंदु सिंह ने इस योजना से जुड़कर सफलता की नई कहानी लिख दी है। पहले से पशुपालन से जुड़ी इंदु, योगी सरकार से 50 फीसदी अनुदान प्राप्त कर साहीवाल नस्ल की 25 गायों की डेयरी संचालित कर रही हैं। यहां रोज 200 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है तो कीमत भी सौ रुपए प्रति लीटर मिल रही है।

Kanpur-Lucknow Expressway : स्टार्टअप ग्रोथ का नया इंजन, नवाचार की उर्वरक भूमि बनेगा लखनऊ

Kanpur-Lucknow Expressway : स्टार्टअप ग्रोथ का नया इंजन, नवाचार की उर्वरक भूमि बनेगा लखनऊKanpur-Lucknow Expressway : कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद यह मार्ग स्टार्टअप विकास का प्रमुख इंजन बनने जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के चालू होने के बाद लखनऊ नवाचार और उद्यमिता के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होगा। बेहतर कनेक्टिविटी और तेज आवागमन से यह पूरा क्षेत्र स्टार्टअप गतिविधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश में जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उससे स्टार्टअप और नवाचार को नयी दिशा मिलेगी।

यूपी में दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक बेटियों के लिए वरदान बनी 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'

यूपी में दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक बेटियों के लिए वरदान बनी 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके, खासकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। 2017 में शुरू हुई यह योजना आज न केवल इन वर्गों की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि सामाजिक समरसता और समावेशिता को भी मजबूत कर रही है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com