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Written By DW DW
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (12:55 IST)

सऊदी ठिकानों पर हूथी हमले, 73 नागरिक घायल

Houthi Attacks on Saudi Arabia
Written By: DW
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:55 IST)
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यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें अभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, किंग खालिद एयर बेस और अरामको की ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के अनुसार इन हमलों में 73 नागरिक घायल हुए हैं।

गठबंधन ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि वह खतरे के स्रोतों को निष्क्रिय करने और जवाबी कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ALSO READ: युद्ध, अनिश्चितता और बिखरते नियम: किधर जा रही है दुनिया?
 
इन हमलों से पहले हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर यमन में हवाई हमले करने का आरोप लगाया था। हूथी समर्थित मीडिया के मुताबिक अल-हज्म क्षेत्र की एक जेल पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 कैदी अब भी मलबे में लापता हैं। रिपोर्टों के अनुसार मृतकों में जेल में मिलने आया एक बच्चा भी शामिल था।
 
इस बीच लाल सागर तट के पास जारी भीषण लड़ाई में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हूथी विद्रोही रणनीतिक बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है।
 
यमन में हूथियों और सऊदी समर्थित सरकार के बीच संघर्ष पिछले कुछ समय की शांति के बाद फिर से तेज हो गया है। ALSO READ: अमेरिका ने तीन ईरानी तेल टैंकरों को बनाया निशाना
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डॉयचे वेले (Deutsche Welle), जिसे आमतौर पर DW के नाम से जाना जाता है, जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय प्रसारक है। यह जर्मनी की संघीय सरकार के वित्तपोषण से स्वतंत्र रूप से काम करता है और हिन्दी सहित 32 भाषाओं में निष्पक्ष समाचार, विश्लेषण और मीडिया विकास का कार्य करता है। वेबदुनिया.... और पढ़ें
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