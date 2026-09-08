सऊदी ठिकानों पर हूथी हमले, 73 नागरिक घायल

यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें अभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, किंग खालिद एयर बेस और अरामको की ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के अनुसार इन हमलों में 73 नागरिक घायल हुए हैं।





इन हमलों से पहले हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर यमन में हवाई हमले करने का आरोप लगाया था। हूथी समर्थित मीडिया के मुताबिक अल-हज्म क्षेत्र की एक जेल पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 कैदी अब भी मलबे में लापता हैं। रिपोर्टों के अनुसार मृतकों में जेल में मिलने आया एक बच्चा भी शामिल था।

इस बीच लाल सागर तट के पास जारी भीषण लड़ाई में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हूथी विद्रोही रणनीतिक बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है।