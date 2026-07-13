जर्मनी: 23 सालों में सबसे जानलेवा रहा जून का महीना

आयुष यादव

जर्मनी में गर्मी से बचने के लिए नदियों और झीलों का रुख करने वालों के लिए डराने वाली खबर है। जर्मन लाइफ सेविंग एसोसिएशन (डीएलआरजी) ने रविवार को बताया कि हीटवेव के दौरान जून में डूबने से कम से कम 99 लोगों की जान चली गई। पिछली बार जून के महीने में नहाते समय इतनी मौतें 2003 की भयंकर गर्मी के दौरान हुई थीं, तब 107 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

जान गंवाने वालों में युवा और पुरुष सबसे ज्यादा

आंकड़े बताते हैं कि पानी में डूबने वालों में ज्यादातर पुरुष हैं। फोग्ट ने बताया, "जून में मरने वालों में 90 प्रतिशत से ज्यादा पुरुष थे। वहीं जान गंवाने वाले युवाओं में तो सभी पुरुष ही थे। इसलिए हम खासतौर पर लड़कों और पुरुषों से अपील करते हैं कि वे अपनी क्षमताओं का सही अंदाजा लगाएं और जोखिम भरे काम करने से बचें।"

उन्होंने आगे कहा, "किसी झील में तैरने पर कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप अपनी जान जरूर गंवा सकते हैं।" संस्था के मुताबिक, 2025 में भी डूबने वाले हर पांच में से चार पीड़ित पुरुष ही थे।

हादसों की असली वजह क्या है?

जून में सबसे ज्यादा जानलेवा हादसे झीलों और नदियों में हुए। स्विमिंग पूल, नहरों और समुद्र में मरने वालों की संख्या कम रही। डीएलआरजी के बचावकर्ताओं के मुताबिक, इन हादसों का एक तय पैटर्न दिखता है।

किस राज्य में कितने हादसे?

जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य, नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया में जून में सबसे ज्यादा 22 मौतें दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 12 थी। दूसरे नंबर पर बवेरिया रहा, जहां 21 लोगों की मौत हुई। पिछले साल यहां 22 मौतें हुई थीं। इसके बाद बाडेन-वुर्टेमबर्ग में 13 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 2025 में यहां केवल 7 मौतें हुई थीं।