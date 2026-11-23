आठ साल की यात्रा के बाद बुध ग्रह की कक्षा में पहुंचा बेपीकोलोंबो मिशन

विवेक कुमार

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ईएसए और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के संयुक्त मिशन बेपीकोलोंबो ने शनिवार, 21 नवंबर, को बुध ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। आठ साल की लंबी यात्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। मिशन का मकसद सौर मंडल के सबसे छोटे और सबसे कम अध्ययन किए गए ग्रहों में से एक बुध के रहस्यों को समझना है।

बेपीकोलोंबो मिशन में दो रोबोटिक अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिनमें एक यूरोप और दूसरा जापान का है। दोनों यान फिलहाल एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगले महीने इन्हें अलग कर दिया जाएगा ताकि वे अलग-अलग ऊंचाइयों से बुध ग्रह का अध्ययन कर सकें।

बुध पर पहुंचने वाला तीसरा यान

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया पर मिशन के बुध ग्रह की कक्षा में पहुंचने की पुष्टि की। कक्षा में प्रवेश से पहले यान के थ्रस्टरों को कई बार सक्रिय किया गया, जिससे उसकी गति इतनी कम हो सके कि बुध का अपेक्षाकृत कमजोर गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी कक्षा में कैद कर सके।

हालांकि इस प्रक्रिया के बाद भी मिशन नियंत्रण केंद्र को पुष्टि के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ा। जर्मनी में मौजूद फ्लाइट कंट्रोलरों को पृथ्वी और यान के बीच लगभग 15।2 करोड़ किलोमीटर की दूरी के कारण सिग्नलों के विश्लेषण में समय लगा। इसके बाद यह पुष्टि हुई कि बेपीकोलोंबो सफलतापूर्वक बुध की कक्षा में स्थापित हो गया है।

बेपीकोलोंबो बुध ग्रह तक पहुंचने वाला केवल तीसरा अंतरिक्ष मिशन है। इससे पहले नासा का मैरिनर-10 1970 के दशक में तीन बार बुध के पास से गुजरा था। उस मिशन में शामिल इतालवी गणितज्ञ जिसेपे "बेपी" कोलोंबो के सम्मान में इस नए मिशन का नाम रखा गया है।

इसके बाद नासा का मेसेंजर अंतरिक्ष यान 2011 में बुध ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। ईंधन समाप्त होने के बाद वह 2015 में बुध की सतह से टकरा गया था। बेपीकोलोंबो इसके बाद बुध ग्रह तक पहुंचने वाला पहला मिशन बन गया है।

अलग रास्ते से गया बेपीकोलोंबो

वर्ष 2018 में प्रक्षेपित बेपीकोलोंबो ने बुध तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता नहीं अपनाया। मिशन ने गुरुत्वीय शक्ति की मदद पाने के लिए एक बार पृथ्वी, दो बार शुक्र और छह बार बुध ग्रह के पास से उड़ान भरी। इस जटिल यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान ने कुल मिलाकर 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी तय की।

मिशन के अंतिम चरण से पहले सितंबर में अंतरिक्ष यान ने अपने मदरशिप मॉड्यूल को अलग कर दिया था। इसके बाद वह बुध की ओर अंतिम यात्रा पर बढ़ा।

परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक जेरेंट जोन्स ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय अब उस नए वैज्ञानिक डाटा का इंतजार कर रहा है जो अगले साल वसंत ऋतु से मिलना शुरू होगा। उनके अनुसार दो अलग-अलग अंतरिक्ष यानों के एक ही समय में ग्रह पर किए जाने वाले माप वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व जानकारी प्रदान करेंगे।

दोनों यानों के अलग होने के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह और जापानी अंतरिक्ष यान बुध ग्रह की आंतरिक संरचना, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र और सतह की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इनमें क्रेटर, ज्वालामुखीय मैदान, पर्वतीय श्रृंखलाएं और लगभग साढ़े चार किलोमीटर तक ऊंची चोटियां शामिल हैं।

अछूता रहा है बुध ग्रह

बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। वहां का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। इतनी भीषण गर्मी के कारण अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

जेरेंट जोन्स ने कहा कि मिशन की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों में से एक अंतरिक्ष यान और उसके उपकरणों को यथासंभव ठंडा बनाए रखना है। वैज्ञानिकों की योजना है कि मिशन कम से कम एक साल तक काम करता रहे। यह अवधि बुध ग्रह के लगभग चार वर्षों के बराबर है।

बुध ग्रह पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट है, फिर भी यह सौर मंडल के उन ग्रहों में से है, जिनका सबसे कम अध्ययन हुआ है। केवल नेप्च्यून और प्लूटो ऐसे ग्रह हैं जहां इससे भी कम मिशन पहुंचे हैं। इन दोनों ग्रहों तक अब तक केवल वॉयजर-2 मिशन ही पहुंचा है।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि बेपीकोलोंबो मिशन से मिलने वाले आंकड़े बुध ग्रह की उत्पत्ति, संरचना और विकास के बारे में नई समझ प्रदान करेंगे और सौर मंडल के निर्माण से जुड़े कई सवालों के जवाब खोजने में मदद करेंगे।