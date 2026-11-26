ब्रिटेन में अब अमेजन पर ऑनलाइन खरीद सकेंगे कार

शिवांगी सक्सेना

अमेजन के इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहक उपलब्ध कारों के मॉडल देख सकेंगे, उनकी कीमतों और भुगतान के विकल्पों की जानकारी ले सकेंगे और कार खरीदने के लिए उसे रिजर्व भी कर सकेंगे। ग्राहक अपनी पुरानी कार की अनुमानित कीमत भी जान सकेंगे, जिसे नई कार खरीदते समय एक्सचेंज में दिया जा सकता है।





अमेजन ने अमेरिका में दिसंबर 2024 में अमेजन ऑटोज सेवा शुरू की थी। अब इस प्लेटफॉर्म पर किआ, माज्दा और सुबारू समेत 35 कार ब्रांड और हजारों डीलरशिप की गाड़ियां उपलब्ध हैं।