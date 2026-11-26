ब्रिटेन में अब अमेजन पर ऑनलाइन खरीद सकेंगे कार
शिवांगी सक्सेना
ब्रिटेन में अमेजन के ग्राहक अगले साल की शुरुआत से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कार खरीद सकेंगे। अमेरिका के बाहर अमेजन ऑटोज सेवा का यह पहला विस्तार होगा। कंपनी शुरुआत में ह्यूंदै के साथ साझेदारी में नई और प्रमाणित पुरानी कारें बेचेगी। ALSO READ: भारत में वृक्षारोपण: क्या नए पेड़ पुराने जंगलों की भरपाई कर सकते हैं?
इसके अलावा, ब्रिटेन की कार डीलरशिप कंपनी वर्टू मोटर्स की ओर से सूचीबद्ध पुरानी कारें भी अमेजन पर उपलब्ध होंगी। वर्टू मोटर्स देशभर में करीब 200 डीलरशिप चलाती है। अमेजन ने कहा है कि आने वाले महीनों में इस सेवा से और भी डीलरशिप कंपनियां जुड़ेंगी। ALSO READ: मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर गरमाई सियासत; भाजपा का सवाल- पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया?
अमेजन के इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहक उपलब्ध कारों के मॉडल देख सकेंगे, उनकी कीमतों और भुगतान के विकल्पों की जानकारी ले सकेंगे और कार खरीदने के लिए उसे रिजर्व भी कर सकेंगे। ग्राहक अपनी पुरानी कार की अनुमानित कीमत भी जान सकेंगे, जिसे नई कार खरीदते समय एक्सचेंज में दिया जा सकता है।
हालांकि, कार देखने और खरीदारी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ग्राहकों को संबंधित स्थानीय डीलरशिप पर जाना होगा। ALSO READ: अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शाही शादी: लैंड क्रूजर से पहुंचीं दुल्हन, दूल्हे के शाही लुक और इंतजामों ने लूटी महफिल
अमेजन ने अमेरिका में दिसंबर 2024 में अमेजन ऑटोज सेवा शुरू की थी। अब इस प्लेटफॉर्म पर किआ, माज्दा और सुबारू समेत 35 कार ब्रांड और हजारों डीलरशिप की गाड़ियां उपलब्ध हैं।