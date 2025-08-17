रविवार, 17 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. afghanistan taliban gaining more legitimacy 4 years after power seizure
Written By DW
Last Modified: रविवार, 17 अगस्त 2025 (09:40 IST)

अफगानिस्तान: क्या 4 साल बाद भी अलग-थलग पड़ा हुआ है तालिबान?

अफगानिस्तान में चार साल पहले तालिबान की सत्ता में दोबारा वापसी हुई थी। हालांकि देश अभी भी भीषण मानवीय संकट से जूझ रहा है, लेकिन चरमपंथियों ने अपने फायदे के लिए इस संकट को इस्तेमाल करने का तरीका खोज लिया है।

taliban in afghanistan
वसलत हसरत-नजीमी
अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली थी। सेना के हटने के तुरंत बाद, काबुल की तत्कालीन सरकार गिर गई और सत्ता में तालिबान की वापसी हो गई। चार साल बाद, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की पकड़ बहुत मजबूत लग रही है। वास्तव में, इतनी मजबूत कि जर्मनी सहित कुछ सरकारें, काबुल की मौजूदा सरकार के साथ चुपके से संबंध स्थापित कर रही है। जुलाई की शुरुआत में रूस तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया।
 
पेरिस स्थित इनाल्को यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शोध करने वाले सरदार रहीमी कहते हैं, "चार साल पहले अमेरिका ने अपनी सेना हटाकर अफगानिस्तान में अपनी भूमिका खत्म कर दी थी। अब रूस उसी खाली जगह को भर रहा है और अफगानिस्तान में अमेरिका की भूमिका निभा रहा है।”
 
चीन भी तालिबान सरकार के साथ घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए हुए है। चीन ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनवरी 2024 में राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित पूरे सम्मान के साथ तालिबानी राजदूत के परिचय पत्रों को स्वीकार किया। दरअसल, चीन को अपनी वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना ‘बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई)' के लिए अफगानिस्तान और वहां मौजूद कच्चे माल की जरूरत है।
 
रहीमी के मुताबिक, पश्चिमी देशों को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि अफगानिस्तान में सार्वजनिक जीवन के हर पहलू पर तालिबान का नियंत्रण है। उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "यही चीज अन्य देशों और तालिबान सरकार के बीच संबंधों की नींव भी है।”
 
जर्मनी से वापस लौटाए गए अफगान
जब तालिबान अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ, उसके बाद से जर्मनी ने दो बार अफगान नागरिकों को वापस भेजा है। इन दो उड़ानों में 109 लोगों को भेजा गया, जिनमें आधे से ज्यादा अपराधी थे। इसके लिए तालिबान के अधिकारियों को यह साबित करना होता है कि ये लोग अफगानिस्तान के नागरिक हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें पासपोर्ट या कोई दूसरा यात्रा दस्तावेज देना होता है। इस वजह से, जर्मन अधिकारियों को तालिबान सरकार से खुलकर बात करनी पड़ रही है।
 
जुलाई में जर्मन विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने पुष्टि की थी कि तालिबान के साथ तकनीकी स्तर पर बातचीत हुई। रेडाक्त्स्योन नेत्सवेर्क मीडिया समूह से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से व्यावहारिक मामला है, इसके कोई राजनीतिक या कानूनी निहितार्थ नहीं हैं।
 
उस समय उन्होंने कहा था, "जर्मन सरकार को कई ऐसी सरकारों के साथ बातचीत करनी पड़ती है जिनके विचारों और कार्यों को हम स्वीकार नहीं करते। फिर भी, कभी-कभी अपने फायदे के लिए हमें उनसे संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इसके बिना काम नहीं चल सकता।”
 
प्रो असाइल जैसे मानवाधिकार समूह निर्वासन उड़ानों यानी लोगों को वापस उनके देश भेजे जाने की कड़ी निंदा करते हैं और इसे ‘अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन' बताते हैं। यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संधि के मुताबिक, ऐसे किसी भी देश में किसी व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार का खतरा हो।
 
पाकिस्तान और ईरान से भी वापस भेजे जा रहे अफगान
यूरोप से जितने अफगान लोगों को वापस भेजा गया है, उसकी तुलना में ईरान और पाकिस्तान ने कहीं ज्यादा अफगान नागरिकों को वापस उनके देश भेजा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ‘यूएनएचसीआर' के मुताबिक, 2025 के पहले सात महीनों में ही इन दोनों देशों से 21 लाख से ज्यादा अफगानियों को निर्वासित किया गया है, यानी उन्हें वापस उनके देश भेजा गया है। एजेंसी के मुताबिक, इनमें से आधे लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत जबरन उनके देश भेजा गया है।
 
वापस लौटने वाले अफगानियों की भारी संख्या तालिबान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इनके पास अब न तो रहने को घर है, न ही कोई काम है और न ही कमाई का कोई साधन। हालांकि, यह मानवीय आपदा तालिबान के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। वह इस स्थिति का इस्तेमाल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहा है। उसे लगता है कि पश्चिमी देश उससे बात करके अपना अपमान करवा रहे हैं। तालिबान के बीच यह धारणा बन रही है कि पश्चिमी देश उसके सामने झुक रहे हैं।
 
तालिबान इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता है कि देश में लौटने वाले लोगों के साथ क्या होता है।
 
मानवाधिकार संकट
स्वतंत्र निगरानी समूहों की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का लगातार और व्यवस्थित तरीके से उल्लंघन हो रहा है। पूर्व अफगान राजनयिक शुक्रिया बरकजई का कहना है कि खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों को सौदेबाजी के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "तालिबान महिलाओं का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करता है। वे अपने शासन को वैध ठहराने के लिए महिलाओं पर नए प्रतिबंध लगाकर उन पर दबाव बढ़ाते हैं।”
 
तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं की सार्वजनिक जिंदगी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है। 12 साल और उससे ज्यादा उम्र की लगभग 14 लाख लड़कियों को अब स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। हाई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में युवतियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों को यह साफ दिख रहा है कि पूरे देश में महिलाएं और लड़कियां लैंगिक हिंसा से जूझ रही हैं। साथ ही, सरकार के आलोचकों और पत्रकारों को इस्लामी शासन से उत्पीड़न का डर महसूस होने लगा है।
 
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के मुताबिक, 2024 में कम से कम 12 पत्रकारों को गोली मारी गई। तालिबान मीडिया संस्थानों पर छापे मारने, मीडिया कर्मचारियों को हिरासत में लेने, उन पर अत्याचार करने और उनकी रिपोर्टों को सेंसर करने के लिए जाना जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह देश 180 देशों में 175वें स्थान पर है।
 
अफगानिस्तान की आधी आबादी विदेशी सहायता पर आश्रित
यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक, अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा गरीबी है कि करीब 2।3 करोड़ लोग विदेशी सहायता पर आश्रित हैं। यह देश की लगभग आधी आबादी है।
 
संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनएड) का अनुमान है कि हर चौथा अफगानी नागरिक भोजन की कमी से जूझ रहा है। हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। पिछले महीने मानवीय संकट तब और बढ़ गया जब अमेरिका ने यूएनएड को भंग कर दिया। इससे 30 लाख लोगों को चिकित्सा सेवा से वंचित होना पड़ा और 420 क्लीनिक बंद हो गए।
 
जर्मनी ने 2021 से अफगानिस्तान को 55.1 करोड़ यूरो यानी 64.4 करोड़ डॉलर दिए हैं। जर्मनी के आर्थिक विकास और सहयोग मंत्रालय के मुताबिक, यह फंड सीधे तालिबान सरकार को नहीं दिया गया है। इसके बजाय यह पैसा विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को भेजा गया है, ताकि यह पक्का हो सके कि फंड का इस्तेमाल सही जगह पर हो और तालिबान का इस पर कोई नियंत्रण न हो।
 
हालांकि, नई जर्मन सरकार ने 2021 से पहले अफगानिस्तान में जर्मनी के लिए काम करने वाले अफगानों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम रोक दिया है। इनमें से करीब 2,400 लोगों को जर्मनी में बसने की अनुमति तो मिल चुकी है, लेकिन उन्हें यात्रा के लिए आवश्यक वीजा नहीं मिल पा रहा है। नतीजतन, वे कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। ईरान या पाकिस्तान में रहने को मजबूर हैं, जहां से उन्हें निर्वासित किए जाने का खतरा बना हुआ है।
 
जुलाई की शुरुआत में, बर्लिन की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि एक अफगान महिला और उसके परिवार को पाकिस्तान में एक साल से ज्यादा समय तक इंतजार करने के बाद जर्मन वीजा दिया जाना चाहिए। जर्मन जज के मुताबिक, अफगानों को पाकिस्तान में ‘जान-माल का खतरा' है। हालांकि, जर्मन सरकार ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय एक ऊपरी अदालत से इस फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कठुआ से मंडी तक बादलों ने मचाई तबाही, जानिए देशभर में मौसम का हाल?

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 4 की मौत

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 4 की मौतCloud burst news in hindi : जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले का जोड घाटी गांव में बादल फटने से तबाह हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। इससे पहले 14 अगस्त को बादल फटने से किश्तवाड़ के चिसोती गांव में तबाही मची थी।

शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, लखनऊ में परेड

शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, लखनऊ में परेडShubhanshu Shukla news in hindi : अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत लौट आए। वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। संसद में सोमवार को शुभांशु पर एक विशेष सत्र होगा।

ट्रंप टैरिफ पर भारत को बड़ा झटका, 25 अगस्त को नहीं आएगी अमेरिकी ट्रेड टीम

ट्रंप टैरिफ पर भारत को बड़ा झटका, 25 अगस्त को नहीं आएगी अमेरिकी ट्रेड टीमTrump Tariff : ट्रंप टैरिफ पर भारत को उस समय झटका लगा जब अमेरिकी टीम ने ट्रेड डील के लिए होने वाले भारत दौरे को स्थगित कर दिया। टीम को 25 अगस्त को भारत आना था। यात्रा का कार्यक्रम पुनर्निधारित होने की संभावना है। अमेरिकी टीम का यह कदम से भारत को बड़ा झटका माना जा रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com