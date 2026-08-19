यशस्वी जायसवाल ने डिकवेला से करी स्लेजिंग, अगली गेंद पर हुए आउट (Video)

Yashasvi Jaiswal unsettles Niroshan Dickwella, and on the very next delivery Prasidh Krishna dismisses him #INDvsSL pic.twitter.com/S99k8nanhH — Tapas. (@lmTapas15) August 19, 2026

INDvsSL यशस्वी जायसवाल भले ही गॉल में चल रहे मौजूदा टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए हों लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण समय पर विकेट दिला दिया। पहली पारी में सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला की शतकीय साझेदारी के कारण श्रीलंका ने फोलोऑन बचा लिया था।लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी के दौरान डिकवेला से बातचीत करनी शुरु कर दी। उन्होंने डिकवेला से कहा कि पहली पारी में तो बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे इस पारी में भी दिखाओ। इस पर डिकवेला का जवाब था कि वह आईपीएल अनुबंध लेकर ही ऐसे शॉट्स खेलेंगे। इस पर यशस्वी जायसवाल ने कहा कि वह जरुर उनके लिए बात करेंगें। अगली ही गेंद पर डिकवेला ने कट शॉट खेला और कृष्णा की गेंद पर पंत ने उनका कैच लपक लिया। टीम ने यह विकेट जायसवाल के साथ मनाया।पहली पारी में 80 रन बनाने वाले डिकवेला दूसरी पारी में सिर्फ 17 गेंदों में 10 रन बना पाए और बहसबाजी में अपना विकेट फेंककर चले गए।