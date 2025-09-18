एशिया कप में अफगानिस्तान का जज्बा: गुलबदीन नायब ने जताई भूकंप पीड़ितों के लिए जीत की चाह

अफगानिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी गुलबदीन नायब (Gulbadin Naib) ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम हाल में आए भूकंप से हुई तबाही से जूझ रहे देश में खुशी लाने के लिए एशिया कप जीतना चाहती है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के नर्गल जिले में 31 अगस्त को आए भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।



VIDEO | Asia Cup 2025: Afghanistan all-rounder Gulbadin Naib, true to his demeanor, aims big, believing the possibility of Asia Cup triumph despite the presence of T20I giants and holders India.



नायब ने पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘अफगानिस्तान में भूकंप से जो हालात बने। जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उसे याद करके काफी दुख होता है। यह बहुत मुश्किल दौर है। वहां सुविधाओं का अभाव है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन फिर भी, अगर हम यह टूर्नामेंट जीत गए तो यह हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका होगा। हम उन्हें कुछ खुशी दे सकते हैं।‘‘

अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात में काफी क्रिकेट खेली है और वह यहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह से अवगत है।

नायब ने कहा, ‘‘यहां काफी गर्मी है लेकिन हमने यहां काफी क्रिकेट खेली है और हम इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। यूएई हमारे लिए दूसरे घर जैसा है। ’’

इस 34 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि टी-20 क्रिकेट में कोई भी टीम प्रबल दावेदार होने का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि यह सबसे छोटा प्रारूप अप्रत्याशित है।

उन्होंने कहा, ‘‘ टी-20 क्रिकेट में कोई भी टीम प्रबल दावेदार नहीं होती। यह दिन और आप कैसे खेलते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर दिन आपके पक्ष में है, तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं।’’ (भाषा)



