Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (13:11 IST)

ICC T20I World Cup के तीसरे चरण के टिकिटों की बिक्री हुई शुरु

ICC Men T20I World Cup 2026
उद्घाटन मैच की उलटी गिनती शुरू होने के साथ ही, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC Men T20I World Cup 2026 के लिए टिकटों की बिक्री के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है, क्योंकि यह एक ऐसा टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ मिलकर काम कर रहा है जो एक वैश्विक चैंपियनशिप के पैमाने और कद को दर्शाता है।

फेज 3 की शुरुआत दो सफल टिकटिंग विंडो के बाद हुई है, जिसमें फेज एक 11 दिसंबर, 2025 को और फेज दो 14 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया गया था। यह नवीनतम चरण प्रशंसकों को टूर्नामेंट के मैचों के लिए सीटें सुरक्षित करने का एक और अवसर प्रदान करता है, जिसमें दुनिया की अग्रणी टीमें एक साथ आएंगी।

विश्व कप भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट मैदानों में आयोजित किया जाएगा, जिससे एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ प्रशंसक पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और टी20 प्रारूप की तीव्रता को देख सकेंगे।
जैसे-जैसे मेजबान शहरों में तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुँच रही हैं, बीसीसीआई, हितधारकों के साथ मिलकर, आयोजन स्थल की तैयारी, परिचालन योजना और मैच के दिन के अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर मैच दर्शकों को एक ऐसा माहौल प्रदान करे जो दिखाए जा रहे क्रिकेट की गुणवत्ता से मेल खाता हो।

BCCI  पूरे टूर्नामेंट के दौरान देश भर के प्रशंसकों की उपस्थिति की भी उम्मीद करता है, जिसमें उन दिनों भी शामिल हैं जब टीम इंडिया एक्शन में नहीं होगी। विश्व कप खेल के कई बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और करीबी मुकाबलों को व्यक्तिगत रूप से देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, और भरे हुए स्टेडियम एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करते हैं जो क्रिकेट के प्रति भारत के जुनून को दर्शाता है और प्रतियोगिता में जान डाल देता है।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

