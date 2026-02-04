ICC T20I World Cup के तीसरे चरण के टिकिटों की बिक्री हुई शुरु

Inching closer to the action



Just days to go for #TeamIndia's opening fixture in the #T20WorldCup #MenInBlue pic.twitter.com/xlLXjqgtDb — BCCI (@BCCI) February 4, 2026

उद्घाटन मैच की उलटी गिनती शुरू होने के साथ ही, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ICC Men T20I World Cup 2026 के लिए टिकटों की बिक्री के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है, क्योंकि यह एक ऐसा टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ मिलकर काम कर रहा है जो एक वैश्विक चैंपियनशिप के पैमाने और कद को दर्शाता है।फेज 3 की शुरुआत दो सफल टिकटिंग विंडो के बाद हुई है, जिसमें फेज एक 11 दिसंबर, 2025 को और फेज दो 14 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया गया था। यह नवीनतम चरण प्रशंसकों को टूर्नामेंट के मैचों के लिए सीटें सुरक्षित करने का एक और अवसर प्रदान करता है, जिसमें दुनिया की अग्रणी टीमें एक साथ आएंगी।विश्व कप भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट मैदानों में आयोजित किया जाएगा, जिससे एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ प्रशंसक पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और टी20 प्रारूप की तीव्रता को देख सकेंगे।जैसे-जैसे मेजबान शहरों में तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुँच रही हैं, बीसीसीआई, हितधारकों के साथ मिलकर, आयोजन स्थल की तैयारी, परिचालन योजना और मैच के दिन के अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर मैच दर्शकों को एक ऐसा माहौल प्रदान करे जो दिखाए जा रहे क्रिकेट की गुणवत्ता से मेल खाता हो।BCCI पूरे टूर्नामेंट के दौरान देश भर के प्रशंसकों की उपस्थिति की भी उम्मीद करता है, जिसमें उन दिनों भी शामिल हैं जब टीम इंडिया एक्शन में नहीं होगी। विश्व कप खेल के कई बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और करीबी मुकाबलों को व्यक्तिगत रूप से देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, और भरे हुए स्टेडियम एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करते हैं जो क्रिकेट के प्रति भारत के जुनून को दर्शाता है और प्रतियोगिता में जान डाल देता है।