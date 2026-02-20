शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. will pakistani player not buy buy the the hundred teams like ipl
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (17:35 IST)

क्या IPL की तरह अब इस लीग से भी अलग होंगे पाकिस्तान खिलाड़ी? रिपोर्ट देख मचा बवाल

the hundred t20 league
इंग्लैंड की प्रमुख क्रिकेट लीग 'द हंड्रेड' (The Hundred) में आगामी नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा विवाद उभर कर सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन टीमों में भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) के मालिकों की हिस्सेदारी है, वे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाएंगी। यह दावा बीबीसी की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें इसे एक "अलिखित नियम" के रूप में बताया गया है। इस मुद्दे पर बहस बढ़ रही है क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और अन्य क्रिकेट संगठन समान अवसर और भेदभाव-विरोधी नीतियों पर जोर दे रहे हैं।
 
IPL मालिकों की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज करेंगी
 
'द हंड्रेड' के आठ में से चार टीमों में आईपीएल मालिकों की हिस्सेदारी हो चुकी है, जिनमें मैनचेस्टर सुपर जाएंट्स, एमआई लंदन, साउदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स शामिल हैं (Manchester Super Giants, MI London, Southern Brave, and SunRisers Leeds) । इन टीमों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली न लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर 2009 के बाद से प्रतिबंध लगा हुआ है, और यही स्थिति अन्य टी20 लीगों में भी देखी गई है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की SA20 और यूएई की ILT20, जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली।
 
 
‘द हंड्रेड’ की आठ में से चार फ्रेंचाइजियों में अब आईपीएल मालिकों की हिस्सेदारी है। यह नया निवेश ढांचा 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुका है, जिसके बाद टीमों की नीतियों और रणनीतियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के प्रवक्ता ने साफ कहा कि ‘द हंड्रेड’ दुनिया भर के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का स्वागत करता है। बोर्ड को उम्मीद है कि सभी आठ टीमें वैश्विक विविधता को दर्शाएंगी। साथ ही बताया गया कि इस बार नीलामी के लिए 18 देशों के लगभग 1000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के 50 से ज्यादा खिलाड़ी लंबी सूची में शामिल हैं।
 
जेम्स शेरिडन का बयान
 
मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के डिप्टी चेयर जेम्स शेरिडन ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उनका पूरा फोकस मजबूत टीम तैयार करने पर है। उनके मुताबिक, “हमारी बातचीत सिर्फ इस बात पर हुई है कि दो सबसे बेहतरीन स्क्वॉड कैसे चुने जाएं, ताकि दोनों प्रतियोगिताओं में जीत का सबसे अच्छा मौका मिल सके।”
 
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी
 
पिछले सीजन में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने ‘द हंड्रेड’ में हिस्सा लिया था। वह सीजन नए निवेशकों के आने से पहले का आखिरी संस्करण था। अब जबकि नई संरचना लागू हो चुकी है, नीलामी से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की स्थिति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com