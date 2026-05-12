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Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: मंगलवार, 12 मई 2026 (12:49 IST)

100% बल्लेबाज, 100% गेंदबाज’, कौन है मऊगंज, MP का नया स्टार माधव तिवारी जिसने पंजाब को चटा दी धूल [VIDEO]

IPL 2026 में चमका नया सितारा: कौन हैं माधव तिवारी, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को दिलाई यादगार जीत?

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Who is Madhav Tiwari : धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर खेले गए IPL 2026 के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को आखिरकार अपना नया मैच विनर मिल गया, पंजाब किंग्स के खिलाफ 211 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कहानी बने 22 साल के युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी। इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मऊगंज के युवा स्टार माधव तिवारी को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया, और उन्होंने अपने पहले ही IPL मुकाबले में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
 
जिस खिलाड़ी को अब तक बहुत कम लोग जानते थे, उसने एक ही मैच में पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गेंद से विकेट, बल्ले से तूफानी रन और मैदान पर जबरदस्त एनर्जी, माधव ने साबित कर दिया कि उनमें बड़े मंच का दबाव झेलने की क्षमता है। 

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 छोटे शहर से IPL तक का सफर
 
मध्य प्रदेश के मऊगंज से आने वाले माधव तिवारी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। छोटे शहर से निकलकर IPL जैसे बड़े मंच तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन माधव ने मेहनत और लगातार संघर्ष के दम पर यह मुकाम हासिल किया।
 
इंदौर में रहकर उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सीखीं। उनके खेल को निखारने में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अमय खुरसिया का बड़ा योगदान रहा। शुरुआत में माधव खुद को सिर्फ बल्लेबाज मानते थे, लेकिन कोचिंग के दौरान उनकी गेंदबाजी पर भी काम हुआ और धीरे-धीरे वह एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बन गए। माधव ने अपने दूसरे ही IPL मैच में दिखा दिया कि वह बड़े मंच पर असर छोड़ने की क्षमता रखते हैं. खास बात यह है कि उन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश की सीनियर घरेलू टीम के लिए नियमित क्रिकेट भी नहीं खेला है, लेकिन उनका आत्मविश्वास और मैच अवेयरनेस काफी परिपक्व दिखाई देती है। 
 
माधव तिवारी ने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (MPL) में भोपाल लियोपार्ड्स की ओर से खेलते हुए अपनी ऑलराउंड प्रतिभा से सभी का ध्यान खींचा था।इसी टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स की नजर उन पर पड़ी और उन्हें IPL में मौका मिला। 
 
 पंजाब किंग्स के खिलाफ मिला मौका, और बदल गई किस्मत
 
दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 की नीलामी में माधव को 40 लाख रुपये में खरीदा था। पिछले सीजन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा बनाए रखा. पंजाब किंग्स के खिलाफ “करो या मरो” वाले मुकाबले में दिल्ली ने प्लेइंग इलेवन में कई बदलाव किए और माधव को मौका मिला. यही मौका उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। 
 
 
गेंद से किया कमाल 
पंजाब की शुरुआत बेहद आक्रामक रही थी. प्रियांश आर्या दिल्ली के मुख्य गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे. तभी कप्तान ने गेंद माधव तिवारी को थमाई। अपने पहले ही ओवर में माधव ने प्रियांश आर्या का विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। यह उनके IPL करियर का पहला विकेट भी था. इसके बाद उन्होंने कूपर कॉनोली को भी पवेलियन भेजा। 4 ओवर में 40 रन देकर 2 बड़े विकेट लेना ऐसे मुकाबले में बेहद अहम साबित हुआ, खासकर तब जब सामने 210 रनों का विशाल स्कोर था। 
 
 बल्लेबाजी में भी दिखाया दम
 
दिल्ली की रन चेज आसान नहीं रही। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए और टीम दबाव में आ गई। अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने पारी संभाली, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैच फिर फंस गया।  यहीं से माधव तिवारी ने अपने असली ऑलराउंडर अवतार की झलक दिखाई। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में नाबाद 18 रन ठोक दिए. उनके बल्ले से निकले चौके और छक्के ने पंजाब की उम्मीदों को तोड़ दिया।  आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर माधव ने दिल्ली को यादगार जीत दिला दी। 
 
 मैदान पर ऊर्जा और आत्मविश्वास ने जीता दिल
 
माधव सिर्फ गेंद और बल्ले से ही नहीं चमके, बल्कि उनकी फील्डिंग भी शानदार रही। उन्होंने बाउंड्री लाइन पर डाइव लगाकर महत्वपूर्ण रन बचाए. पूरे मैच में उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आया। 
 
मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि वह बल्लेबाज ज्यादा अच्छे हैं या गेंदबाज, तो उनका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया —
“मैं 100 प्रतिशत बल्लेबाज भी हूं और 100 प्रतिशत गेंदबाज भी” यही आत्मविश्वास उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है

दिल्ली कैपिटल्स को मिला नया फिनिशर?
 
IPL हमेशा नए सितारों को जन्म देता है और अब इस सूची में माधव तिवारी का नाम भी जुड़ गया है। दिल्ली कैपिटल्स लंबे समय से एक ऐसे भारतीय ऑलराउंडर की तलाश में थी जो जरूरत पड़ने पर गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिता सके। 
 
 क्या टीम इंडिया तक पहुंचेगा यह सफर?
 
भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर्स की हमेशा मांग रहती है। फिलहाल हार्दिक पंड्या के विकल्प के तौर पर कई नाम चर्चा में रहते हैं, जिनमें नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे शामिल हैं।  लेकिन माधव तिवारी ने जिस तरह का आत्मविश्वास, पावर हिटिंग और तेज गेंदबाजी दिखाई है, उसने उन्हें भी इस रेस में ला खड़ा किया है। अभी यह सिर्फ शुरुआत है, मगर अगर वह लगातार ऐसा प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को एक नया स्टार ऑलराउंडर मिल सकता है। 
 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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