वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)
INDvsWI वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ होलकर स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। वेस्टइंडीज टीम में एक बदलाव है। रोमारिया शेफर्ड को आज आराम दिया गया है। वहीं भारतीय टीम में दो बदलाव है। नितीश कुमार रेड्डी को शिवम दुबे की जगह और प्रिंस यादव को कुलदीप यादव की जगह मौका दिया गया है।
वेस्टइंडीज:शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।
Toss West Indies have won the toss and elected to bowl first in Indore. Updates https://t.co/0ve4uDWSIn #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/sZgvGcq785— BCCI (@BCCI) October 11, 2026