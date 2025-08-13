1991 के बाद पहली बार वेस्टइंडीज ने जीती पाकिस्तान से वनडे सीरीज

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये शाई होप ने केसी कार्टी के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 20वें ओवर में अबरार ने केसी कार्टी (17) को पगबाधा कर वेस्टइंडीज को तीसरा झटका दिया। शरफेन रदरफोर्ड (15), रॉस्टन चेज (36) गुडाकेश मोती (पांच) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद जस्टिन ग्रीव्स और शाई होप ने आतिशी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 294 रन का स्कोर खड़ा किया। जब 42वें ओवर में गुडाकेश मोती पांच रन बनाकर आउट हो तो उस समय टीम का स्कोर 184/6 हो गया, दोनों बल्लेबाजों के बीच सातवें विकेट के लिए 110 रनों की अविजित साझेदारी हुई।
— Windies Cricket (@windiescricket) August 12, 2025शाई होप ने 94 गेंदों में 10 चौके और पांच छक्के लगाते हुए (नाबाद 120) रनों की पारी खेली। जस्टिन ग्रीव्स 24 गेंदों में 43 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाये।पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और अबरार अहमद ने दो-दो विकेट लिये। सैम अयूब और मोहम्मद नवाज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।(एजेंसी)