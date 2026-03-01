रविवार, 1 मार्च 2026
  War in West Asia throws travel plans of team out of gear
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 1 मार्च 2026 (16:23 IST)

पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के कारण टीमों की हवाई यात्रा पर हुआ ऐसा असर

West Asia
आईसीसी ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया में “बदलते हालात” पर नजर रख रहा है और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में “ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स और सभी स्टेकहोल्डर्स की भलाई को सुरक्षित रखने के लिए बड़े इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट किए हैं।”

शनिवार सुबह, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया के कई देशों के ऊपर एयरस्पेस बंद हो गया, जिससे इस इलाके और इंटरनेशनल लेवल पर हवाई यात्रा में रुकावट आई, और कई एयरलाइनों को अपनी उड़ानें कैंसिल करनी पड़ीं या रूट बदलने पड़े।

आईसीसी ने एक बयान में कहा, “हालांकि पश्चिम एशिया में संकट का टूर्नामेंट के आयोजन पर कोई सीधा असर नहीं है, लेकिन आईसीसी यह मानता है कि बड़ी संख्या में लोग – जिनमें खिलाड़ी, टीम मैनेजमेंट, मैच अधिकारी, ब्रॉडकास्ट टीम और इवेंट स्टाफ शामिल हैं – इवेंट में अपने कमिटमेंट पूरे करने के बाद अपने होम कंट्री में आगे की यात्रा के लिए गल्फ हब एयरपोर्ट, खासकर दुबई पर निर्भर हैं, जो मुख्य ट्रांजिट पॉइंट हैं।”

“आईसीसी ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स टीम यूरोपियन, साउथ एशियन और साउथ-ईस्ट एशियन हब के ज़रिए कनेक्शन सहित दूसरे रूटिंग ऑप्शन की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए बड़े इंटरनेशनल कैरियर के साथ एक्टिव रूप से काम कर रही है। आईसीसी सिक्योरिटी कंसल्टेंट संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और स्थिति के विकसित होने पर रियल-टाइम सलाह देंगे। एक डेडिकेटेड आईसीसी ट्रैवल सपोर्ट डेस्क भी एक्टिवेट कर दिया गया है।”

2026 टी20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी स्टेज में है, रविवार को आखिरी सुपर आठ मैच होंगे, उसके बाद 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल और 8 मार्च को फाइनल होगा।
