Asia Cup 2025 Promo में वीरेंद्र सहवाग मुस्लिम परिवार के साथ टीम इंडिया की पाक पर जीत का जश्न मनाते दिखे (Video) भारत एशिया कप जीतेगा : वीरेंद्र सहवाग

140 crore dhadkanein ek saath dhadkegi apni #TeamIndia ke liye! Kyunki rag rag mein hain rang Bharat ka.



Dekhiye Asia Cup September 9 se Sony Sports Network ke TV Channels aur Sony LIV par!#RagRagMeinBharat #TeamIndia #AsiaCup #SonyLIV #SonySportsNetwork pic.twitter.com/SgCFONOm6n — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 22, 2025

Virender Sehwag's take on what to expect from India at Asia Cup 2025 #ACCMensAsiaCup2025 Sept 9, LIVE on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3 (Hindi), Sony Sports Ten 4 (Tamil & Telugu), Sony Sports Ten 5 & Sony LIV.@virendersehwag | #SonySportsNetwork pic.twitter.com/hZFM2xSmZV — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 26, 2025

Asia Cup 2025 के प्रोमो में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग एक मुस्लिम परिवार के साथ भारत की पाक पर जीत के बाद जश्न मनाते दिखे। इस प्रोमों में सूर्यकुमार यादव शाहीन अफरीदी पर विजयी शॉट मारते हुए दिखे। जिसके बाद दुआ मांगता हुआ मुस्लिम वृद्ध के पास वीरेंद्र सहवाग आए और जीत का जश्न शुरु हुआ।बहुप्रतीक्षित एशिया कप 2025 से पहले, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ बातचीत में वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भारत एशिया कप जीतेगा।एशिया कप 2025 के आधिकारिक प्रसारक, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ एक विशेष बातचीत में, वीरेंद्र सहवाग ने भारत की संभावनाओं पर कहा,''हम विश्व चैंपियन हैं। हमने अभी-अभी चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप जीता है और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप में सर्वश्रेष्ठ टीम हैं और उम्मीद है कि हम एशिया कप जीतेंगे।''उन्होंने कहा,''मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और स्काई (सूर्यकुमार यादव) आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और वह टी20 प्रारूप में एक शीर्ष खिलाड़ी हैं। मुझे यकीन है कि उनकी कप्तानी में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब स्काई ने कमान संभाली थी, हमने कई टी20 मैच जीते थे और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे।''हम आमतौर पर एशिया कप को विश्व कप की तैयारी के रूप में देखते हैं। 2026 का विश्व कप आ रहा है।इस बारे में सहवाग ने कहा, '' मुझे लगता है कि टी20 प्रारूप में, यह एशिया कप हमारे 2026 के टी20 विश्व कप के लिए एक बेहतरीन तैयारी का काम कर सकता है। यह देखने का मौका है कि किन नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए और किसे टीम में शामिल किया जा सकता है। आप विश्व कप के लिए टीम बनाना शुरू कर सकते हैं। मेरे विचार से, भारतीय टीम के लिए अपनी ताकत परखने का एशिया कप से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता।''टीम चयन अक्सर बहस का विषय बन जाता है। एशिया कप के लिए मौजूदा भारतीय टीम और इस टीम के लिए चयनकर्ताओं के दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर पूर्व ओपनर ने कहा, ''मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा टी20 चयनकर्ता है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टी20 टीम है। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में, हमने टी20 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे यकीन है कि उन्हें चयनकर्ताओं द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ टीम मिलेगी, और उम्मीद है कि हम इस बार एशिया कप जीतेंगे।''एशिया कप 9 सितंबर 2025 से विशेष रूप से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनीलिव पर शुरू होगा।