विराट कोहली गए महाकाल के दरबार में, इंदौर में शतक की कामना की (Video)

विराट कोहली के साथ स्पिनर कुलदीप यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए। कुलदीप यादव को इस सीरीज में खासी सफलता नहीं मिली है, इस कारण वह महाकाल के दरबार में गए। पिछले मैच में वह सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया था और 10 ओवर में 82 रन दिए थे। 2 मैचों में वह सिर्फ 2 विकेट ले पाए हैं।
VIDEO | Ujjain, Madhya Pradesh: Cricketers Virat Kohli and Kuldeep Yadav offer prayers at the revered Shree Mahakaleshwar Temple.#Ujjain #Cricket— Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/cnmCqUuDcG