ODI करियर में पहली बार 2 बार डक पर आउट, विराट कोहली ने दिया संन्यास का इशारा

- 0 in first match.— कुंभकरण (@_kumbhkaran) October 23, 2025
- 0 in second match.
Peak consistency. pic.twitter.com/GJizoMxzeT
Was it some kinda goodbye? pic.twitter.com/QuxIVZ41Sd
— Shivani (@meme_ki_diwani) October 23, 2025
Australia wale kohli ko London ka samajh kar Ashes wali rivalry ki tarah khel rahe hain #INDvsAUS
— Prayag (@theprayagtiwari) October 23, 2025
Aaine Mein Pehle Ik Chehra Hua Karta Tha Main
Yeh Mujhe Kya Ho Gaya Hai, Kya Hua Karta Tha Main… pic.twitter.com/kHNcgj64s8
— Dinda Academy (@academy_dinda) October 23, 2025
— Sagar (@sagarcasm) October 23, 2025
This goodbye was only for Adelaide crowd, right? RIGHT??? pic.twitter.com/zLeFt1aJKx
— Aditya Saha (@Adityakrsaha) October 23, 2025