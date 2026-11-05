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Written By कृति शर्मा कृति शर्मा
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (14:35 IST)

'जन गण मन' गाते Virat Kohli की आवाज ने जीता दिल, पहली बार कैमरे में कैद हुआ यह खास पल! आप भी देखें VIDEO

virat kohli national anthem news
Written By: कृति शर्मा
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (14:35 IST)
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Virat Kohli एक बार फिर अपने खेल और अंदाज, दोनों को लेकर चर्चा में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरने से पहले उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया। इस बार चर्चा उनके किसी शॉट या रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि राष्ट्रगान गाते हुए उनकी आवाज की हो रही है।
 
दरअसल, 4 नवंबर को ऑकलैंड के Eden Park में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे से पहले दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए मैदान पर खड़ी थीं। इसी दौरान ब्रॉडकास्टर के कैमरे ने Kohli को बेहद करीब से रिकॉर्ड किया। कैमरे में उनकी आवाज इतनी साफ कैद हुई कि दर्शक पहली बार उन्हें 'जन गण मन' गाते हुए इतने करीब से सुन पाए।
 
आमतौर पर स्टेडियम के शोर और म्यूजिक के बीच किसी एक खिलाड़ी की आवाज सुनाई देना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार कैमरे ने वह पल कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में Kohli पूरे ध्यान और गर्व के साथ राष्ट्रगान गाते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे के भाव और देश के प्रति उनका जुड़ाव फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

पहली बार इतनी करीब से सुनाई दी Kohli की आवाज
 
Sony Sports Network की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने Kohli को इससे पहले कई बार राष्ट्रगान गाते देखा है, लेकिन उनकी असली आवाज इतनी स्पष्ट सुनने का मौका शायद ही कभी मिला हो।
 
एक फैन ने इस वीडियो को बेहद खास बताते हुए लिखा कि शायद यह उन दुर्लभ मौकों में से एक है, जब Kohli की आवाज में राष्ट्रगान सुनने को मिला। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनके अंदाज, एकाग्रता और देश के लिए गर्व की भावना की तारीफ की।

मैदान पर भी चला King Kohli का बल्ला
 
राष्ट्रगान के इस खास पल के बाद Kohli ने मैदान पर भी अपने पुराने अंदाज की झलक दिखाई। बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत को संशोधित लक्ष्य मिला था। ऐसे में टीम को तेज शुरुआत और जिम्मेदारी भरी पारी की जरूरत थी।
 
Kohli ने 51 गेंदों में 74 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा। उन्होंने कप्तान Shubman Gill के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की अहम साझेदारी की। Gill ने 56 गेंदों पर 37 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने भारत की जीत की राह आसान कर दी।

गेंदबाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। Arshdeep Singh ने चार विकेट झटके, जबकि Gurnoor Brar ने तीन और Anshul Kamboj ने दो विकेट अपने नाम किए। भारत ने इस जीत के साथ पांच मैचों की वनडे सीरीज में बढ़त बना ली।
 
 सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ा
 
इस मुकाबले में Kohli ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। 74 रनों की पारी के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13,000 रन पूरे कर लिए। इस मुकाम तक पहुंचने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने।


 
इसके अलावा, उन्होंने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में Sachin Tendulkar को भी पीछे छोड़ दिया। यानी एक ओर उनका राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो फैंस का दिल जीत रहा है, तो दूसरी ओर बल्ले से निकली पारी और रिकॉर्ड्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि King Kohli का जलवा अब भी बरकरार है।
 
 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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