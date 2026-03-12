गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 मार्च 2026 (19:38 IST)

IPL 2026 के पहलै मैच के लिए विराट कोहली ने बहाया पसीना (Video)

Virat Kohli
विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आने वाले 19वें संस्करण की तैयारी शुरू कर दी है, जो 28 मार्च से शुरू होने वाला है। इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस स्टार खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह नए सीजन की तैयारी के लिए नेट्स में ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं।

39 साल के कोहली यूनाइटेड किंगडम में एक इनडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी में प्रैक्टिस करते हुए अच्छे टच में दिखे, उन्होंने सेशन के दौरान कई दमदार शॉट खेले।
इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में, कोहली को इनडोर नेट्स में कड़ी मेहनत करते और अपनी तैयारी के हिस्से के तौर पर गेंद को सफाई से मारते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन दिया, “आईपीएल 2026” और साथ में एक सैंडक्लॉक इमोटिकॉन भी लगाया।

आरसीबी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रेनिंग क्लिप शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने लंबे समय के स्टार बैटर की तारीफ की। वीडियो पोस्ट करते हुए, फ्रेंचाइजी ने लिखा, “रन मशीन अच्छी लग रही है। चलो आईपीएल 2026 अभी शुरू करते हैं।” बेंगलुरु की इस फ्रेंचाइजी ने कोहली के लिए भी एक खास उपलब्धि हासिल की, जिन्होंने बुधवार को टीम के साथ 18 साल पूरे किए और अब वह टीम के साथ अपना 19वां आईपीएल सीजन खेलने वाले हैं।
एक ट्रिब्यूट पोस्ट शेयर करते हुए, आरसीबी ने लिखा, “19 सीजन, 1 टीम, 1 महान नाम। 2008 में एक होनहार युवा खिलाड़ी से फ्रेंचाइजी के एक ऐसे आइकॉन तक जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस दिन 18 साल पहले, हमने विराट कोहली को पहले आईपीएल ऑक्शन में अंडर-19 प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए साइन किया था। सालों बाद भी, यह सफर उसी जुनून, उसी वफादारी और उसी किंग के साथ जारी है जो हर तरह से प्रेरणा देता है।”

कोहली ने 2025 में आईपीएल टाइटल के लिए आरसीबी के लंबे इंतजार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। वह टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 15 पारियों में 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए। फाइनल में, आरसीबी ने 191 रन के टोटल का सफलतापूर्वक बचाव करने के बाद पंजाब किंग्स को छह रन से हराया। कोहली ने खिताबी मुकाबले में अपनी टीम के लिए 35 गेंदों पर 43 रन बनाकर टॉप स्कोर किया।

कोहली तब से इंटरनेशनल क्रिकेट के दो फॉर्मेट से दूर हैं। भारत के पूर्व कप्तान ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद अपने टी20 करियर को अलविदा कह दिया था, जहाँ उन्होंने बारबाडोस में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम को हराया था।वह अब मेन-इन-ब्लू के लिए केवल वनडे फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिव हैं।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

