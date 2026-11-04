रामायण के फैन विराट कोहली का सेलिब्रेशन Viral, हवा में छलांग और फिर धनुष-बाण वाला अंदाज, आप भी देखें VIDEO

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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपने खेल के साथ-साथ अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले जा रहे पहले वनडे में विराट ने ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ी ही नहीं, सोशल मीडिया पर फैंस भी उनके मुरीद हो गए। हालांकि, इस कैच से ज्यादा चर्चा उनके विकेट लेने के बाद किए गए सेलिब्रेशन की हो रही है। विराट ने धनुष-बाण चलाने के अंदाज में जश्न मनाया, जिसके बाद फैंस को रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण की याद आ गई। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपने खेल के साथ-साथ अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले जा रहे पहले वनडे में विराट ने ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ी ही नहीं, सोशल मीडिया पर फैंस भी उनके मुरीद हो गए। हालांकि, इस कैच से ज्यादा चर्चा उनके विकेट लेने के बाद किए गए सेलिब्रेशन की हो रही है। विराट ने धनुष-बाण चलाने के अंदाज में जश्न मनाया, जिसके बाद फैंस को रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण की याद आ गई।

VIRAT KOHLI IS BACK WITH HIS ICONIC DHANUSH CELEBRATION! Finally, our day is made! The GOAT has brought back his iconic celebration for us! https://t.co/sayD7M3Ahh — Sam (@cricsam02) November 4, 2026



दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर भले ही फैंस उनके इस अंदाज को रामायण फिल्म से जोड़ रहे हों, लेकिन विराट का यह अंदाज कोई नया नहीं है। वह इससे पहले भी क्रिकेट के मैदान पर तीर-धनुष चलाने जैसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं। साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मुकाबले के दौरान भी विराट ने विकेट मिलने के बाद इसी अंदाज में जश्न मनाया था। ऐसे में उनका यह सेलिब्रेशन फैंस के लिए एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।





नाथन स्मिथ का कैच लपकते ही विराट ने किया धनुष-बाण सेलिब्रेशन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित कर दिया।

न्यूजीलैंड की पारी के 29वें ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की तरफ चली गई। वहां खड़े विराट कोहली ने शानदार फुर्ती दिखाई और आगे की ओर डाइव लगाते हुए एक हाथ से बेहतरीन कैच लपक लिया।

विराट के इस कैच में उनकी फिटनेस, रिफ्लेक्स और जबरदस्त फील्डिंग का शानदार नजारा देखने को मिला। खास बात यह है कि 38वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले विराट ने अपनी चुस्ती से एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र उनके जोश और फिटनेस के आड़े नहीं आती।



THE VIRAT KOHLI STUNNER AT SLIPS. https://t.co/3ueJaMWiIf — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 4, 2026

कैच पूरा करते ही विराट ने धनुष-बाण चलाने वाला अंदाज अपनाया। उनका यह सेलिब्रेशन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

विराट कोहली के इस सेलिब्रेशन को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस मजेदार अंदाज में इसे रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' से जोड़ रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। ऐसे में विराट का धनुष-बाण वाला अंदाज देखकर फैंस को फिल्म की याद आना लाजमी है।

विराट के कई सेलिब्रेशन हैं फैंस के बीच सुपरहिट

विराट कोहली सिर्फ अपनी बल्लेबाजी और आक्रामक खेल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आइकॉनिक सेलिब्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं। मैदान पर उनका जोशीला अंदाज अक्सर सुर्खियां बटोरता है।

कभी बल्ले से जवाब देने के बाद 'मेरा बल्ला बोलता है' वाला अंदाज, तो कभी माइक ड्रॉप सेलिब्रेशन। इसके अलावा अंगूठी को चूमना, फ्लाइंग किस देना, नोटबुक सेलिब्रेशन और चोट की तरफ इशारा करने वाला उनका अंदाज भी फैंस के बीच काफी लोकप्रिय रहा है।

विराट का हर सेलिब्रेशन अपने आप में एक अलग कहानी कहता है और यही वजह है कि उनके मैदान पर किए गए छोटे-से-छोटे एक्शन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं।

सचिन तेंदुलकर के इस बड़े रिकॉर्ड पर भी विराट की नजर

विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ यह वनडे सीरीज सिर्फ वापसी और शानदार प्रदर्शन का मौका नहीं है, बल्कि उनके पास सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का भी अवसर है।

दरअसल, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी SENA देशों में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। दोनों बल्लेबाजों ने इन देशों में 133-133 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।

ऐसे में अगर विराट पहले वनडे में अर्धशतक लगाते हैं, तो वह इस मामले में सचिन को पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। कोहली ने इन चार देशों के खिलाफ 320 मैचों में 45 शतक और 88 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 328 मैच खेलकर 50 शतक और 83 अर्धशतक बनाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अगली फिफ्टी या सेंचुरी लगाते ही कोहली सचिन को पीछे छोड़कर इस मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इकलौते नंबर-1 बल्लेबाज बन जाएंगे।