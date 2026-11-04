Birthday से ठीक पहले विराट कोहली ने तोड़ा अपने Idol सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, बने रन चेज के नए किंग! [VIDEO]

विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर जमकर गरजा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में किंग कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बारिश के कारण 143 रनों के संशोधित लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने विराट की 74 रनों की बेहतरीन पारी की बदौलत 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

लेकिन विराट की यह पारी सिर्फ भारत की जीत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इस दौरान क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस पर लंबे समय से उनकी नजर थी। विराट अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर अपना औसत 50 के पार पहुंचाकर एक और खास उपलब्धि हासिल कर ली है।



Virat Kohli got standing ovation from the Auckland crowd https://t.co/3gEqx5n6lP — (@kohlizype) November 4, 2026

विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा, बने रन चेज के नए किंग

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 54 रन पूरे करते ही सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट के नाम 8721 रन दर्ज हो गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को महज एक रन से पीछे छोड़ दिया है। सचिन ने अपने वनडे करियर में रन चेज करते हुए 8720 रन बनाए थे।

खास बात यह है कि विराट ने यह मुकाम सचिन से बेहतर औसत के साथ हासिल किया है। रन चेज में विराट का औसत 66.54 का है, जबकि सचिन का औसत 42.23 रहा था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 6801 रन बनाए हैं।









THE WHOLE CROWDS GIVING STANDING OVATION TO VIRAT KOHLI AT EDEN PARK. - King Kohli, The GOAT of Cricket. https://t.co/n4FxTWuIwK — Tanuj (@ImTanujSingh) November 4, 2026

वनडे में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज:

1. विराट कोहली (भारत) – 8721 रन, औसत 66.54 2. सचिन तेंदुलकर (भारत) – 8720 रन, औसत 42.23

3. रोहित शर्मा (भारत) – 6801 रन, औसत 50.75 4. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 5742 रन, औसत 29.44

5. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) – 5575 रन, औसत 44.95 6. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) – 5559 रन, औसत 39.99

7. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) – 5425 रन, औसत 42.71 8. कुमार संगकारा (श्रीलंका) – 5400 रन, औसत 40.29



विराट ने जड़ा 80वां वनडे अर्धशतक, विदेशी धरती पर दूसरा सबसे तेज पचासा

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी 74 रनों की पारी के दौरान एक और खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने वनडे करियर का 80वां अर्धशतक पूरा किया। विराट ने यह मुकाम सिर्फ 35 गेंदों में हासिल किया और इसके साथ ही भारत से बाहर वनडे में अपना दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ दिया।

विदेशी मैदानों पर विराट का सबसे तेज वनडे अर्धशतक 34 गेंदों में आया था। उन्होंने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में यह कारनामा किया था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंदों में लगाया गया अर्धशतक इस सूची में दूसरे स्थान पर है।





Eden Park, graced by a @imVkohli special #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/WTwONltwNw — BCCI (@BCCI) November 4, 2026

भारत से बाहर विराट कोहली के सबसे तेज वनडे अर्धशतक:

- 34 गेंद – ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कैनबरा (2016) - 35 गेंद – न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑकलैंड (2026)

- 36 गेंद – दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, सेंचुरियन (2018) - 38 गेंद – श्रीलंका के खिलाफ, कोलंबो (2017)

न्यूजीलैंड में 50 के पार पहुंचा विराट का औसत, SENA देशों में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला एक और वजह से खास रहा। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड की धरती पर उनका वनडे औसत 49.66 था, लेकिन शानदार पारी के बाद यह बढ़कर 51.53 हो गया है। इसके साथ ही विराट ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो उनकी निरंतरता और विदेशी परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन को दिखाता है।

विराट कोहली अब दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिनका वनडे औसत चारों SENA देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 50 या उससे ज्यादा है।

SENA देशों में विराट कोहली का वनडे औसत: - दक्षिण अफ्रीका – 76.38

- न्यूजीलैंड – 51.53 - इंग्लैंड – 51.48 - ऑस्ट्रेलिया – 50.03 इसके अलावा विराट का बांग्लादेश में औसत 73.13, भारत में 62.81, जिम्बाब्वे में 60.83, वेस्टइंडीज में 58.92 और यूएई में 54.50 का है।

न्यूजीलैंड में औसत 50 के पार पहुंचना इसलिए भी खास है, क्योंकि विराट ने यहां लगातार अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि वह अलग-अलग परिस्थितियों में भी रन बनाने का दम रखते हैं।

सचिन के एक और रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के बाद विराट की नजरें नए कीर्तिमानों पर

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में एक बार फिर दिखा दिया कि लक्ष्य का पीछा करने के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना, 80वां वनडे अर्धशतक लगाना और न्यूजीलैंड में अपना औसत 50 के पार पहुंचाना उनकी इस पारी को और खास बनाता है।