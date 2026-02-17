मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (16:17 IST)

प्रेमानंद महाराज से मिलने फ‍िर पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, गले में तुलसी माला पहन जमीन पर बैठ सादगी से सुना प्रवचन

Virat Kohli Vrindavan visit
भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर बल्लेबाज Virat Kohli अपनी पत्नी Anushka Sharma के साथ एक बार फिर आस्था की नगरी वृंदावन पहुंचे। मंगलवार सुबह दोनों संत Premanand Ji Maharaj के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। सुबह साढ़े पाँच बजे यह जोड़ी वृंदावन के Shri Radha Keli Kunj Ashram पहुँची, जहां उन्होंने संत के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिक बातचीत की, सत्संग में भाग लिया और कीर्तन का आनंद लिया।

जैसे ही विराट महाराज जी के समक्ष पहुंचे, संत ने उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। अनुष्का भी भक्ति भाव में लीन नजर आईं। दोनों के माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला थी, जिससे उनकी सादगी झलक रही थी।

बताया जा रहा है कि पिछले तीन वर्षों में यह उनकी चौथी भेंट है। इससे पहले भी वे कई बार प्रेमानंद जी महाराज से मार्गदर्शन लेने आ चुके हैं। दोनों का आध्यात्मिक झुकाव किसी से छिपा नहीं है। व्यस्त जीवन के बीच वे समय निकालकर धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं और संतों का आशीर्वाद लेते हैं।
 
उनके आगमन की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया। हालांकि कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया था, फिर भी कई लोग आश्रम के बाहर एक झलक पाने के लिए एकत्र हो गए।
 
15 फरवरी को उनके बेटे अकाय का जन्मदिन था। इसी खास मौके के आसपास यह यात्रा हुई, जिससे फैंस इसे एक आध्यात्मिक धन्यवाद यात्रा के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि विराट और अनुष्का दो बच्चों के माता-पिता हैं बेटी वामिका (जन्म 11 जनवरी 2021) और बेटा अकाय (जन्म 15 फरवरी 2024)।
 
खेल और चलचित्र की चमक-दमक से दूर, यह दंपति अक्सर भक्ति और साधना के मार्ग पर चलते दिखाई देते हैं। वृंदावन की पावन धरा पर उनकी यह उपस्थिति एक बार फिर उनके आध्यात्मिक विश्वास को दर्शाती है। प्रेमानंद जी महाराज के साथ उनकी पिछली मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें संत ने उन्हें जीवन को सेवा, विनम्रता और भक्ति भाव से जीने की सीख दी थी।
 
फैंस इस कपल की सादगी और आध्यात्मिक झुकाव की खूब तारीफ कर रहे हैं। क्रिकेट और फिल्मों की चकाचौंध से दूर, यह जोड़ी अक्सर शांति और आस्था के पल तलाशती नजर आती है।
 
