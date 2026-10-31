न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित और कोहली ने नेट्स में वापसी की (Video)

They're back #TeamIndia | @imVkohli | @ImRo45 https://t.co/pmFz19G9DU — BCCI (@BCCI) October 30, 2026

स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार जोड़ी ने नेट्स पर अभ्यास शुरू कर दिया है। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारी तेज कर रहे हैं। यह सीरीज चार नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें ये दोनों सीनियर बल्लेबाज सीरीज से पहले कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं।वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, “वे वापस आ गए हैं।” न्यूजीलैंड का यह दौरा दोनों खिलाड़ियों को अपने खेल को और बेहतर बनाने और 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले लय हासिल करने का एक और मौका देगा। अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर होने के बावजूद, 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत की योजनाओं के लिए रोहित और कोहली अभी भी अहम खिलाड़ी बने हुए हैं।वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कोहली ने अब तक 15,109 रन बनाए हैं, जिसमें 55 शतक शामिल हैं। वहीं, रोहित 12,120 रन और 35 शतकों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद इस सीरीज में उतर रहे हैं, जहां उन्होंने तीन पारियों में 168 रन बनाए थे। उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन पहले मैच में देखने को मिला, जब उन्होंने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाकर भारत को 296 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की।रोहित भी इस साल शानदार फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने 12 वनडे पारियों में 50.33 की औसत और 104.67 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए हैं। उनके कुल स्कोर में दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 138 रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने तीन पारियों में 75 की औसत से कुल 225 रन बनाए। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था, और उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रहा।इस बीच, केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे भारत के नियमित टेस्ट खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों में नहीं खेलेंगे। उनकी अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी केवल पहले वनडे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद वे लिंकन में न्यूजीलैंड ‘ए’ के खिलाफ होने वाले तीसरे चार-दिवसीय मैच के लिए ‘इंडिया ए’ टीम से जुड़ जाएंगे।शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), औकिब नबी।श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (उप-कप्तान, विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।